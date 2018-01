Tegenstandster op haar hoede: "Mertens is in staat tot groots tennis" Redactie

21 januari 2018

18u34

Bron: Belga 0 Australian Open Elise Mertens (WTA-37) kent haar tegenstander in de kwartfinales van het Australian Open: Elina Svitolina, vierde op de wereldranglijst. De 23-jarige Oekraïense kwalificeerde zich vandaag in de Rod Laver Arena met de vingers in de neus. Amper 57 minuten had ze nodig om de 24-jarige Tsjechische Denisa Allertova (WTA-130) met 6-3 en 6-0 uit te schakelen.

"Ik denk dat ik goed heb gespeeld", zei ze achteraf. "Ik ben erin geslaagd van het begin tot het einde met dezelfde intensiteit te spelen. In het begin kon Allertova nog volgen, maar vervolgens liet ze steken vallen. Ik probeerde op dat moment net mijn niveau te verhogen en niets meer af te geven. Ik speelde meer solide dan zij en dat heeft het verschil gemaakt. Ik ben zeer tevreden met hoe ik het jaar ben gestart en hoe ik me tot nu toe getoond heb tijdens dit Grandslamtoernooi."

Net als Mertens won Svitolina al negen wedstrijden op rij dit jaar. Het duel van dinsdag wordt dus uitermate interessant, gezien de topvorm waarin beide speelsters zich bevinden. "Het is voor mij niet echt een verrassing dat ik Mertens in de kwartfinales ontmoet. We hebben al tegen elkaar gespeeld (ze versloeg Mertens in de finale in Istanboel met 6-2 en 6-4) en ik weet dat ze in staat is tot groots tennis. Ik heb de kans niet gehad om haar van in het begin van het toernooi te volgen, maar ze speelde recent heel goed. Ze zit dan ook niet toevallig in de kwartfinales, wel omdat ze het verdiend heeft. Het wordt geen makkelijke wedstrijd. Ik heb er alle belang bij om klaar te zijn. We zullen zien waar het lot mij brengt."