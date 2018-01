Sweetspot Down Under: Zo stomen Sharapova en Kerber zich klaar voor de clash Redactie

20 januari 2018

12u30 2 Australian Open De Sweetspot is het punt waarop je met je racket de bal het best raakt. Voor ons de plaats waar je alle leukste/strafste video's en gebeurtenissen in de rand van de Australian Open terugvindt.

Klaar voor titanenduel

Hoewel het puffen en zwoegen is door de helse temperaturen in Melbourne, is een doorgedreven opwarming nog steeds essentieel voor de hoofdrolspelers. Zeker als het topduel tussen Maria Sharapova en Angelique Kerber op het programma staat. In de coulissen zien we beide dames zij aan zij enkele minuten voor ze het court op gaan zich stevig in het zweet werken. Kerber plukte er de vruchten van, zij haalde het immers met sprekend gemak van het Russische nummer 48 van de wereld.

The Inner Sanctum.@AngeliqueKerber & @MariaSharapova share warm up space ahead of their third round clash.

.@AngeliqueKerber preparing ahead of her heavyweight battle with @MariaSharapova on @RodLaverArena! 💪

Gavrilova zet journalist voor schut

Het wordt vaak gezegd dat domme vragen niet bestaan, maar de journalist die Daria Gavrilova enkele vragen wilde stellen in de aanloop naar haar tweederondepartij tegen Elise Mertens werd toch stevig voor schut gezet. Niet één, twee, maar drie keer werd de arme man gecorrigeerd door de Australische. Het klopt inderdaad dat Gavrilova en onze landgenote elkaar al drie keer bekampten. En ze zal ook wel beter dan wie ook weten dat gravel haar favoriete ondergrond is, maar één maal had de onfortuinlijke journalist het tóch bij het rechte eind. In het Australische Perth stonden beide dames immers wél al eens tegenover elkaar. De journalist mocht zijn huiswerk inderdaad wat gemaakt hebben, maar Gavrilova had toch ook wat boter op het hoofd.

They say there's no such thing as a bad question. This press conference with 🇦🇺 @Daria_gav might contradict that.. 😂

Dasha is playing 🇧🇪 @elise_mertens in 2nd round action tonight

Goffin versus... Goffin

Goffin versus Goffin. In de gamewereld kan het allemaal. "Het is de eerste keer dat ik met mijn 'virtuele ik' speel. Het is ongelofelijk en grappig wat ze nu allemaal kunnen in een videospel", sprak de Luikenaar, waarna hij zich aan een game waagde. Ook Johanna Konta en Angelique Kerber mochten een fictief balletje slaan. "Ze draagt zelfs hetzelfde kleedje als ik op dit moment. Zo cool."

Goffin v Goffin@David__Goffin meets his virtual self as he tries out #AOTennis along with @JoKonta91 and @AngeliqueKerber

Nadal mist ballenmeisje op haar na

Dit ballenmeisje maakte tijdens een wedstrijd op de Australian Open kennis met de backhand van tennisser Rafael Nadal. Het scheelde maar een haar, of het meisje kreeg de tennisbal vol op haar hoofd. Na excuus van Nadal en luid applaus van publiek, ging ze verder met haar werk.

Is Federer een heks of vampier?

Met de vragen van John McEnroe weet Roger Federer wel raad, maar toen de Amerikaans komiek Will Ferrell de microfoon overnam, moest de Zwitser toch even de wenkbrauwen fronsen. "Je leek wel op een gazelle vandaag", stak Ferrell van wal. "Worden die niet opgegeten op het einde?", antwoordde het nummer twee van de wereld gevat. "Niet als ze snel genoeg zijn", diende de gelegenheidsinterviewer opnieuw van antwoord. Bovendien ontdekt u ook of de tennislegende een heks of vampier is. Bekijk hieronder het hilarische gesprek.

'Are you a witch or a vampire?'



'Are you a witch or a vampire?'

When @rogerfederer met Will Ferrell!

Ook Thiem solliciteert voor punt van toernooi

Het toernooi is nog maar net begonnen en toch zijn er al twee heerlijke tweeners gevallen. Gisteren pakte de Fransman Pierre-Hugues Herbert uit met de perfecte lob tussen de benen, vandaag verzorgde Dominic Thiem het spektakel door een fantastische tweener te produceren tegen Guido Pella. Die laatste moest uiteindelijk ook z’n meerdere erkennen in de sterke Oostenrijker: 6-4, 6-4 en 6-4.

Djokovic was er klaar voor

En of Djokovic er zin in had om na een half jaar in de lappenmand zijn echte comeback te maken. De zesvoudige winnaar in Melbourne won in drie sets van de Amerikaan Donald Young: 6-1, 6-2, 6-4. De Servische topentertainer brak vorig seizoen af na Wimbledon vanwege een elleboogblessure.

De bananen van Shapovalov

Vreemd moment in de partij in de eerste ronde tussen Denis Shapovalov en Stefanos Tsitsipas. De jonge Canadees, die bekend werd toen hij begin vorig jaar tijdens een Davis Cup-wedstrijd een bal (zonder opzet) keihard in het oog van een umpire keilde, had meer last met zijn fruit tijdens de break dan met de Griek. Zo kreeg hij tot drie keer toe de schil niet van een banaan. Gebalde vuist wanneer het bij poging vier dan wel lukt.

De tweener van Herbert

Voor hét punt van de eerste dag van de Australian Open zorgde de Fransman Pierre-Hugues Herbert. De dubbelspecialist (26) pakte tegen de Oezbeek Denis Istomin uit met de perfecte tweener. Herbert werd gelobt door Istomin, om dan zelf met een fabelachtige lobbal uit te pakken nadat hij de bal door de eigen benen speelt. Een punt waar zelfs Roger Federer trots op zou geweest zijn. Uiteindelijk ging de Fransman wel na vier sets de boot in. Herbert zorgde aan de zijde van Gasquet eind vorig jaar nog voor een belangrijk Frans punt in de finale van de Davis Cup. Bemelmans en De Loore gingen toen nipt onderuit.

