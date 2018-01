Sweetspot Down Under: Is Federer een heks of een vampier? Amerikaanse komiek kent antwoord na dolkomisch interview Redactie

De Sweetspot is het punt waarop je met je racket de bal het best raakt. Voor ons de plaats waar je alle leukste/strafste video's en gebeurtenissen in de rand van de Australian Open terugvindt.

DAG 2

Is Federer een heks of vampier?

Met de vragen van John McEnroe weet Roger Federer wel raad, maar toen de Amerikaans komiek Will Ferrell de microfoon overnam, moest de Zwitser toch even de wenkbrauwen fronsen. "Je leek wel op een gazelle vandaag", stak Ferrell van wal. "Worden die niet opgegeten op het einde?", antwoordde het nummer twee van de wereld gevat. "Niet als ze snel genoeg zijn", diende de gelegenheidsinterviewer opnieuw van antwoord. Bovendien ontdekt u ook of de tennislegende een heks of vampier is. Bekijk hieronder het hilarische gesprek.

'Are you a witch or a vampire?'



When @rogerfederer met Will Ferrell! pic.twitter.com/6ksrye2Ibn Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

DAG 1

De bananen van Shapovalov

Vreemd moment in de partij in de eerste ronde tussen Denis Shapovalov en Stefanos Tsitsipas. De jonge Canadees, die bekend werd toen hij begin vorig jaar tijdens een Davis Cup-wedstrijd een bal (zonder opzet) keihard in het oog van een umpire keilde, had meer last met zijn fruit tijdens de break dan met de Griek. Zo kreeg hij tot drie keer toe de schil niet van een banaan. Gebalde vuist wanneer het bij poging vier dan wel lukt.

De tweener van Herbert

Voor hét punt van de eerste dag van de Australian Open zorgde de Fransman Pierre-Hugues Herbert. De dubbelspecialist (26) pakte tegen de Oezbeek Denis Istomin uit met de perfecte tweener. Herbert werd gelobt door Istomin, om dan zelf met een fabelachtige lobbal uit te pakken nadat hij de bal door de eigen benen speelt. Een punt waar zelfs Roger Federer trots op zou geweest zijn. Uiteindelijk ging de Fransman wel na vier sets de boot in. Herbert zorgde aan de zijde van Gasquet eind vorig jaar nog voor een belangrijk Frans punt in de finale van de Davis Cup. Bemelmans en De Loore gingen toen nipt onderuit.

