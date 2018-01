Svitolina: "Elke keer dat ik een mooi resultaat behaal, stuurt Henin me een berichtje" Redactie

22 januari 2018

16u14

Elina Svitolina (WTA 4) is vannacht de tegenstandster van Elise Mertens (WTA 37) in de kwartfinales van de Australian Open. In haar achtste finale rekende de Oekraïense in twee korte sets (6-3 en 6-0) af met de Tsjechische kwalificatiespeelster Denisa Allertova (WTA 130).

"Ik ben heel tevreden met de manier waarop ik aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar begonnen ben", legde Svitolina een dag voor de wedstrijd uit. "Dat wil zeggen dat ik in de voorbereiding alles juist heb gedaan. Het feit dat ik het toernooi van Brisbane won, heeft natuurlijk druk op mij gelegd, maar het heeft ook vertrouwen gegeven. Elise ken ik van vorig jaar tegen haar gespeeld te hebben. Belangrijk zal zijn dat ik haar mijn spel kan opleggen."



De Oekraïense brak vorig seizoen helemaal door met toernooizeges in Dubai, Rome en Toronto en een plek in de top tien van de wereld. Haar kwaliteiten zijn haar doorzettingsvermogen en grote vastberadenheid. "Ik mik op de top", vervolgde de tegenstandster van Mertens. "En ik denk dat ik daar de middelen voor heb."

Svitolina kon in 2016 nog rekenen op de goede raad van Justine Henin, maar momenteel hebben Henin en Svitolina geen contact meer. "Maar elke keer dat ik een mooi resultaat haal, stuurt ze wel een berichtje om me te feliciteren", aldus de Oekraïense. "Dat is heel sympathiek van haar."