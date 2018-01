Svitolina likt wonden: "Ik had heel de wedstrijd door pijn. Maar Mertens is een fantastische speelster" YP

23 januari 2018

07u27

Bron: News.com.au 1

Elina Svitolina likte haar wonden na haar verloren kwartfinale tegen Elise Mertens. Ze bewierookte onze landgenote, maar had het ook over een heupblessure die haar parten speelde. “Ik had heel de wedstrijd door pijn”, zei ze na de match. “Met pijnstillers viel het mee, maar nu… Lange rallies. Mijn opslag leek nergens naar… Ik gaf haar de kans om goed de spelen en zij heeft daar dan ook optimaal gebruik van gemaakt. Ik was gewoon niet klaar om op hoog niveau te tennissen. Weet je, ze is een fantastische speelster, ze haalt een goed niveau. Ik kon haar niet volgen. Fysiek was het een hele zware strijd voor mij.”