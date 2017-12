Svetlana Kuznetsova mist Australian Open door polsblessure Redactie

Svetlana Kuznetsova ontbreekt volgende maand op de Australian Open. De Russische tennisster heeft een blessure aan haar pols en is niet op tijd fit.

De 32-jarige Kuznetsova staat op de twaalfde positie op de wereldranglijst. In 2004 won ze de US Open en in 2009 Roland Garros.

Het is nog steeds niet duidelijk of Serena Williams haar titel komt verdedigen in Melbourne. In september beviel de voormalige nummer één van de wereld van een dochter. Williams is alweer een tijdje aan het trainen, maar ze weet nu nog niet of ze alweer klaar is voor het spelen van toernooien.

Bij de mannen keren veel topspelers na blessureleed terug. Novak Djokovic, Andy Murray, Kei Nishikori en Stan Wawrinka hebben allemaal hun deelname aan de Australian Open toegezegd.

AFP