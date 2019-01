Stosur en Zhang winnen vrouwendubbel in Melbourne LPB

25 januari 2019

De Australische Samantha Stosur en de Chinese Zhang Shuai hebben het dubbelspel bij de vrouwen op de Australian Open op hun naam geschreven. In de finale haalden ze het in twee sets van de Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic, de tweede reekshoofden. Het werd 6-3, 6-4 na 1u37'. Voor de 34-jarige Stosur is het de derde grandslamtitel in het dubbelspel, na de US Open 2005 en Roland Garros 2006. In 2011 was ze op de US Open ook de beste in het enkelspel. Zhang vierde haar eerste grandslamtitel en die leverde in totaal 470.000 euro op. De verliezende finalistes moeten het met de helft doen.