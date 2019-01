Steve Darcis moet buigen voor nummer 12 van de wereld: “Ik was middelmatig” Filip Dewulf in Melbourne

15 januari 2019

07u11

Geen mirakel voor Steve Darcis (ATP 321). Reekshoofd nummer elf Borna Coric (ATP 12) was met 6- 1, 6-4, 6-4 te sterk. "Ik speelde een middelmatige match tegen iemand die beter is dan ik en dan verlies je in drie sets", zei de Luikenaar.

Pech voor Steve Darcis (34). Op vrijdag ging hij bij een training op Melbourne Park door zijn rug. “Ik heb daardoor twee dagen niet kunnen spelen”, zuchtte de veteraan. “Maar vandaag ging het nog redelijk goed, ik had een klein beetje last bij de forehand, maar al bij al viel het wel mee. Ik heb een correcte match gespeeld, maar ook niet méér. Hij was wel heel goed. Ik heb gedaan wat ik kon.”

Na een moeilijke eerste set geraakte Darcis iets beter in de wedstrijd, voor het Kroatische supertalent was het zijn eerste match van het jaar. “Daarom is het jammer dat ik in dat eerste game een 0-40 op zijn service niet heb kunnen uitbuiten”, aldus ‘Shark’. “Dat had hem misschien wel wat meer onder druk gezet. Niet dat het de uitslag had veranderd, maar toch… Kijk, hij heeft een serieuze wedstrijd gespeeld terwijl ik middelmatig was. Tegen een speler die beter is, verlies je dan in drie sets.”

Darcis was onder de indruk van de amper 22-jarige Coric. “Als ik hem twee jaar geleden had ontmoet, was het een ander verhaal geweest”, wist hij. “Je ziet dat hij vorig seizoen enorm veel vooruitgang heeft gemaakt. Hij mist bijna geen forehand meer. Hij is een type speler die moeilijk te manoeuvreren is en vandaag heb ik echt wel het verschil met enkele jaren terug gevoeld.”

Onze landgenoot wou niet met een slecht gevoel uit Melbourne vertrekken. “Het was een zware loting”, aldus Darcis. “Buiten dat akkefietje met mijn rug voel ik me fysiek goed. Ik ben op de goede weg. Ik heb geen pijn aan mijn arm en dat is het belangrijkste. Ik moet op deze manier blijven werken.”