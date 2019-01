Stefanos Tsitsipas (20), de Griekse zonderling die na een bijna-doodervaring Nadal angstzweet bezorgt GVS

22 januari 2019

14u22 0 Australian Open Nadal ligt nu al te baden in angstzweet. In de halve finales van de Australian Open ontmoet de Spanjaard het Griekse wonderkind Stefanos Tsitsipas. Amper 20, een bijna-doodervaring achter de rug en fotograaf na zijn werkuren.

Met het nakende afscheid van Andy Murray en de jaren die onherroepelijk vat krijgen op dertigers Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal, klopt er meer dan ooit een nieuwe lichting op de deur. Stefanos Tsitsipas is één daarvan. De Griek uit 1998 knikkerde in de achtste finales van de Australian Open zijn grote idool Federer uit het toernooi. Zijn volgende opdracht: zich in Melbourne ten koste van Nadal plaatsen voor de finale. Tsitsipas is de jongste halvefinalist down under sinds Andy Roddick. De Amerikaan kwam in 2003 ook bij de laatste vier en was ook 20 lentes jong.

Tsitsipas is geboren in Athene, de hoofdstad van Griekenland - een land dat amper toptennissers aflevert. De meest succesvolle Griek tot de intrede van het jonge geweld moet Nicholas Kalogeropoulos zijn geweest. In de jaren ‘60 en ‘70 was hij actief op het kleinere circuit en werkte hij zich via 18 titels naar plek 108 op de ATP-ranking. Tekenend voor de armoe...

In zee

De reden dat Tsitsipas dan toch de weg naar de sport vond, ligt bij zijn Russische moeder. Julia Salnikova behoorde in de jaren ‘80 tot de beste speelsters van de Sovjet-Unie en gaf de interesse door aan haar zoon. Niet toevallig spelen ook haar andere kinderen Petros, Pavlos and Elizavet tennis, al hebben zij nog een hele weg af te leggen richting de top.

Vader Apostolos ontfermde zich als coach al snel over Stefanos, waardoor de twee een extreem sterke band opbouwden. Een schrikwekkend incident maakte die relatie nóg beter, toen Apostolos zijn zoon enkele jaren geleden van de verdrinkingsdood redde. “Er was veel wind waardoor er ook veel golven waren”, vertelde Stefanos daar eerder over. “Toch was er geen zwemverbod, dus sprong ik de zee in. Plots realiseerde ik mij dat ik in een mum van tijd al 50 meter diep in zee zat en steeds verder weg dreef. Ik probeerde terug te zwemmen, maar dat was onmogelijk. De golven duwden me onder, op dat moment dacht ik dat het voorbij was.” Apostolos riskeerde z’n eigen leven om zijn zoon met bijzonder veel moeite uit het water te halen. Veel scheelde het niet.

Steve The Hawk

Een bijna-doodervaring die het leven van de talentvolle tennisser helemaal omgooide. “Ik heb daardoor een andere kijk op het leven. Vroeger was ik bedeesder, had ik amper zelfvertrouwen. Daardoor had ik ook bijna geen vrienden. Maar nu heb ik geen angst meer van het leven, en dat straalt zich uit op de tennisbaan. Ik probeer met veel lef en agressie te spelen. Als ik op de court sta, zit ik helemaal in een cocon en wil ik bij elk punt mijn tegenstrever overmeesteren.”

Een beest op de baan dus, ernaast doet de prille twintiger datgene waar hij vooral tot rust bij komt. Dat betekent: veel lezen en foto’s nemen van de idyllische plekjes waar hij doorheen zijn carrière naartoe reist. Via zijn eigen kanaal op YouTube houdt hij zijn volgers op de hoogte van zijn tripjes. “Het is in mijn drukke loopbaan de perfecte afleiding. Onlangs werd ik door een meisje gevraagd of ik die jongen ben van de reisvlogs op YouTube. Het was grappig en vreemd dat ik daardoor herkend word, en niet door mijn tennis.” Games zijn trouwens niet aan hem besteed en het liefst mijdt hij ook drukke plaatsen. Stilte is helemaal zijn ding. Op Instagram heeft hij bovendien een alter ego gecreëerd. Onder het account van Steve The Hawk kun je Tsitsipas volgen als Instagramfotograaf.

Enkelhandige backhand

Tsitsipas is op dit moment het nummer 15 van de wereld. Hij brak vorig jaar helemaal door op de ATP-Tour, dankzij twee titels en twee verloren finales steeg hij liefst 76 plaatsen op de ranking. Het talent wordt meer dan eens vergeleken met Roger Federer, nota bene zijn groot idool en de man wie hij in de achtste finales down under uit het toernooi kegelde. “Stefanos keek vroeger naar filmpjes om de speelstijl van Roger te ontleden. Niet vreemd dus dat beide heren een gelijkaardige aanpak hebben.” Dat betekent: veel afwisseling in het slagenarsenaal, graag opduikend aan het net en zo nu en dan een gewiekst dropschot. Bovendien houdt Tsitsipas van gras en is gravel zijn minst favoriete ondergrond. We hoeven u niet te zeggen dat dat bij Federer ook zo is. Zijn ‘old school’ enkelhandige backhand is overigens haast een unicum.

Richting zijn allereerste grandslamfinale is Rafael Nadal zijn volgende opponent. De Spanjaard leerde de Griek vorig jaar in de ATP finale van Barcelona kennen, en zal zich op dit moment toch een beetje zorgen maken. “Hij laat je lijden op de baan”, vertelde Nadal gisteren. “Hij is een enorme vechter. Hij gaat voor elk punt, of het nu 40-0 of 0-40 staat. Zijn drift op de baan is buitengewoon. Zoiets heb ik echt nog nooit gezien.”

Griekse vlag

En zo kan Tsitsipas de eerste mannelijke tennisvedette van Griekenland worden. Wellicht de trigger om de sport in het Zuid-Europese land op de kaart te zetten. “In Griekenland zijn ze dol op voetbal en basketbal”, vertelde Grieks journalist Georgatou aan BBC. “Dat zal nooit veranderen, maar ik geloof er wel in dat Stefanos het tennis naar de derde populairste sport kan loodsen. Je mag niet vergeten dat ook Maria Sakkari (WTA 29) het nu uitstekend doet. Hopelijk nemen meer jongeren in ons land nu een racket vast. Het zou Stefanos alvast deugd doen, want hij houdt van zijn geboorteland en speelt voor z’n vlag.”

Zo ook in de match tegen Nadal, die in de nacht van donderdag op vrijdag op het programma staat. De inzet: een plek in de Australian Open-finale.