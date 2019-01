Spanjaard gaat na marathonmatch over de rooie na dubieuze beslissing umpire (al valt frustratie te begrijpen): “Waar slaat dat op?” MH

21 januari 2019

18u30

Bron: bbc.com 0 Australian Open Een marathonmatch die geen verliezer verdiende. Kei Nishikori (ATP 9) en Pablo Carreño Busta (ATP 23) lieten de fans in Melbourne vandaag kirren van de pret. De Japanner trok uiteindelijk in een supertiebreak aan het langste eind, na onder meer een dubieuze beslissing van de umpire.

6-7 (8/10), 4-6, 7-6 (7/4), 6-4 en 7-6 (10/8) na een partij die liefst 5 uur en 11 minuten duurde. Titanenstrijd. Nochtans zag het er lange tijd benard uit voor Nishikori, voor de tweede keer in het tornooi 2-0 achter in sets. De kwartfinalist van 2012, 2015 en 2016 keek in de allesbeslissende supertiebreak -pas sinds deze editie ingevoerd op de Australian Open- zelfs tegen een 8-5-achterstand aan. De Japanner flirtend met een exit, maar een fel omstreden punt luidde de ommekeer in.

Bij die 8-5-tussenstand viel een forehand van Carreño Busta op de buitenkant van de lijn. De lijnrechter had het echter anders gezien en riep dat de bal uit was, waarna Nishikori met een simpele backhand-winner de rally beëindigde. HawkEye bevestigde dat de bal de lijn weldegelijk raakte. Normaliter zou het punt herspeeld moeten worden, maar de umpire kende het punt tóch toe aan Nishikori. Onbegrip bij Carreño Busta, die meteen verhaal ging halen.

Volgens het reglement moet het punt herspeeld worden als de call van de lijnrechter overruled wordt van ‘uit’ naar ‘in’, tenzij het om een duidelijke ace/winner gaat. Bij twijfel moet de tegenstander -in dit geval Carreño Busta- het voordeel van de twijfel krijgen. De frustratie van de Spanjaard valt dus enigszins te begrijpen.

Woede-uitbarsting

Dat het een kantelmoment was, mag duidelijk zijn. Met de rug tegen de muur won Nishikori vijf punten op een rij - goed voor matchwinst en een kwartfinaleplaats. Daarin neemt hij het op tegen ‘s werelds nummer één Novak Djokovic. Voor Carreño Busta eindigt het verhaal in Australië. Woedend gooide hij zijn tas op de grond en verliet hij de Margaret Court Arena, waarna de umpire nog enkele scheldwoorden over zich heen kreeg.

KING KEI 👑🇯🇵@keinishikori comes through his third five-setter of the #AusOpen 2019 💪



But Carreno Busta is absolutely livid with the umpire 😠 pic.twitter.com/XxexGloEOA Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

Op de persbabbel toonde Carreño Busta spijt van zijn woede-uitbarsting, al heerste vooral onbegrip. “De manier waarop ik de baan verliet, was niet correct. Het spijt, want zo ben ik helemaal niet. Het is erg jammer dat het zo moest eindigen. Ik vroeg om een challenge en die bewees dat de bal ‘in’ was. En toch gaf de umpire het punt aan Nishikori - ik weet niet waarom. Waar slaat dat op? Indien de lijnrechter in de fout gaat, is dat jammer voor Nishikori maar moet het punt herspeeld worden.”