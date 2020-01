Sofia Kenin tot ontreddering van thuispubliek voorbij ‘s werelds nummer één Barty naar finale YP

30 januari 2020

07u01

Bron: Belga 0 Australian Open Sofia Kenin (WTA-15) heeft zich donderdag in Melbourne voor de finale van het Australian Open geplaatst. Tot ontreddering van het thuispubliek nam de 21 jarige in Moskou geboren Amerikaanse in 1 uur en 45 minuten met 7-6 en 7-5 de maat van 's werelds nummer een en eerste reekshoofd Ashleigh Barty.

“Ze is zo een sterke speelster. Ik wist dat ik een manier moest vinden om ze te kunnen kloppen. Het was zwaar, maar ik ben zo dankbaar voor dit moment”, reageerde een overdonderde Kenin na afloop. “Ik heb hier geen woorden voor. Ik droomde al van dit moment toen ik vijf jaar oud was. Ik heb zo hard gewerkt om hier te geraken, dus wil ik iedereen bedanken. Mijn vader, en iedereen thuis. Ashleigh pakte bij momenten uit met schitterend tennis. Het was zwaar, ik wist dat ze zich niet zomaar gewonnen zou geven. Ik heb gevochten voor wat ik waard was.”

In de tweede halve finale staan de Roemeense Simona Halep (WTA-3) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-32) tegenover elkaar.

Voor Kenin wordt het de eerste finale van een Grand Slam. Voor het Australian Open was een achtste finale op Roland-Garros 2019 haar beste resultaat.