Sofia Kenin in halve finale tegen Ashleigh Barty op Australian Open Redactie

28 januari 2020

06u08

Bron: Belga 0 Australian Open 's Werelds nummer een Ashleigh Barty heeft zich in Melbourne voor de halve finales van het Australian Open geplaatst. Voor eigen publiek nam de 23-jarige Australische in 1 uur en 44 minuten met 7-6 en 6-2 de maat van de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-8).

Om een plaats in de finale neemt Barty het donderdag op tegen de 21-jarige Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-15). Die schakelde de Tunesische Ons Jabeur (WTA-78) in 1 uur en 32 minuten met 6-4 en 6-4 uit. In de onderlinge confrontaties met de in Moskou geboren Amerikaanse leidt Barty met 4-1 en op hardcourt met 2-1. Op die ondergrond won ze eind september 2019 ook het jongste duel: 6-3, 7-5 in de achtste finales in Wuhan.

Barty gaat voor een tweede grandslamzege, vorig jaar won ze Roland-Garros. In Melbourne was haar kwartfinale van vorig jaar haar beste resultaat tot nog toe.