Sharapova maakt succesvolle rentree in Melbourne, ook Halep en Muguruza door LPB

10u55

Bron: anp 0 Getty Images

Maria Sharapova heeft een succesvolle rentree gemaakt op de Australian Open, het toernooi waar ze twee jaar geleden positief werd bevonden op meldonium en daardoor een dopingschorsing van vijftien maanden kreeg opgelegd.

De Russische, die de Australian Open in 2008 won, was in de eerste ronde veel te sterk voor de Duitse Tatjana Maria: 6-1, 6-4. Sharapova had het publiek in Melbourne op haar hand. 'C'mon Masha, we've missed you', klonk het geregeld vanop de tribunes. In de tweede ronde wacht met de Letse Anastasija Sevastova een gevaarlijke klant. Sevastova versloeg Sharapova vorig jaar op de US Open bij haar terugkeer in het grandslamcircuit.

AFP

Ook de Roemeense Simona Halep plaatste zich voor de tweede ronde in Melbourne. De nummer één van de wereld rekende in twee sets af met de Australische Destanee Aiava. Het werd 7-6 (7/5), 6-1. Halep won nog nooit een grandslamtoernooi.

De Spaanse Garbine Muguruza bereikte eveneens zonder problemen de tweede ronde van de Australian Open. De nummer drie van de wereld was binnen anderhalf uur klaar met de Française Jessika Ponchet, die een wildcard had gekregen: 6-4, 6-3. Muguruza, vorig jaar winnares van Wimbledon en in 2016 van Roland Garros, leek in de Margaret Court Arena geen last te hebben van de fysieke klachten die haar de afgelopen weken hinderden. De 24-jarige Spaanse moest begin deze maand op het WTA-toernooi van Brisbane opgeven met kramp. Vorige week won ze in Sydney weliswaar van Kiki Bertens, maar meldde zich kort daarna vanwege een dijbeenblessure af voor de kwartfinale. In de tweede ronde van de Australian Open treft ze Su-wei Hsieh uit Taiwan.