Serena Williams zal titel niet verdedigen op Australian Open - Thiem geeft forfait voor halve finale in Doha

Serena verloor vorige zaterdag van Ostapenko bij haar (officieuze) rentree.

Gilles Simon klopt Cilic en plaatst zich voor de finale

Gilles Simon (ATP 89) heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Indische Puna (hardcourt/501.345 dollar). De Fransman versloeg de Kroaat Marin Cilic (ATP 6) in drie sets (1-6, 6-3 en 6-2). In de finale wacht de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 14).

Simon blijft voor Cilic zijn zwart beest. Ondanks een duidelijk aanwezig verschil op de wereldranglijst is het voor de Fransman al de zesde zege in zeven duels tegen de Kroaat. In de finale wacht voor Simon Kevin Anderson. De Zuid-Afrikaan klopte een andere Fransman, Benoit Paire (ATP 41), in eveneens drie sets (6-7 (6/7), 7-6 (7/2) en 6-1).

De 33-jarige Simon speelt zondag in de finale voor zijn dertiende titel, zijn eerste sinds februari 2015 (in Marseille). De 31-jarige Anderson gaat voor een vierde toernooizege, zijn eerste sinds augustus 2015 (in Winston-Salem). Het wordt het vierde duel tussen beide spelers, het derde op hardcourt. Anderson won vooralsnog alle ontmoetingen.

Thiem geeft forfait voor halve finale in Doha

De Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5) heeft vandaag enkele uren voor zijn halve finale op het ATP-toernooi van Doha (hardcourt/1.286.675 dollar) forfait gegeven. Thiem, die met griep kampt, zou het in de halve eindstrijd opnemen tegen de Fransman Gaël Monfils (ATP 46).

Thiem preciseert in een persbericht dat hij de griep heeft en "erg hoge koorts". "Ik vind het zeer spijtig forfait te moeten, maar mijn gezondheidstoestand laat me op dit moment niet toe te spelen", verklaarde de trainingsmakker van David Goffin. "Ik hoop zo snel mogelijk terug op het terrein te staan."

Dankzij het forfait van Thiem is Monfils zeker van een finaleplaats. Daarin wacht voor de Fransman de Rus Andrey Rublev (ATP 39) of de Argentijn Guido Pella (ATP 64). Monfils gaat in Doha voor een zevende ATP-titel, zijn eerste sinds Washington in juli 2016.

Serena Williams past voor Australian Open

Serena Williams komt niet aan de start van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen dat op 15 januari op gang geschoten wordt in Melbourne. Dat heeft de titelverdedigster zelf bevestigd. "Ik sta nog niet waar ik had willen staan", klinkt het.

De 36-jarige Williams (WTA 22) beviel op 1 september van haar dochtertje Alexis Olympia. Het voormalige nummer één van de wereld kwam nog maar één keer in actie sinds ze in januari van dit jaar op de Australian Open een 23ste grandslamzege op haar palmares bracht en een babypauze inlaste. Zaterdag maakte ze haar (officieuze) rentree op een exhibitietoernooi in Abu Dhabi, waar ze van Jelena Ostapenko (WTA 7) verloor. De Letse winnares van Roland Garros 2017 haalde het met 6-2, 3-6 en 10/5.

My final top 10 moment of 2017. Of course includes @olympiaohanian they say save the best for last. I could not choose so I just choose 10 random videos. They all were so cute to me 🤷🏾‍♀️🤷🏾‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@serenawilliams) op 31 dec 2017 om 16:49 CET

"Nadat ik in Abu Dhabi had deelgenomen, realiseerde ik me dat ik er super dichtbij ben, maar dat ik nog niet sta waar ik had willen staan", aldus de Amerikaanse op de sociale media. "Ik kan meedoen maar wil niet alleen meedoen, ik wil meer dan dat. Ik heb wat meer tijd nodig en heb daarom besloten om niet deel te nemen aan de Australian Open", klonk het.

De titelverdedigster in Melbourne had met een 24ste grandslamzege het record van de Australische Margaret Court kunnen evenaren. Ze zou ook niet de eerste zijn die na een zwangerschapsverlof nog een grandslamtoernooi wint. Court won haar laatste drie Grand Slams in 1973, een jaar nadat ze van haar eerste zoon was bevallen. Kim Clijsters won nog twee keer de US open en één keer de Australian Open na de geboorte van haar dochter Jada.

