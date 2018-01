Serena Williams zal titel niet verdedigen op Australian Open: "Ik sta nog niet waar ik had willen staan" Redactie

Bron: Belga 3 AFP Serena verloor vorige zaterdag van Ostapenko bij haar (officieuze) rentree. Australian Open Serena Williams komt niet aan de start van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen dat op 15 januari op gang geschoten wordt in Melbourne. Dat heeft de titelverdedigster zelf bevestigd. "Ik sta nog niet waar ik had willen staan", klinkt het.

De 36-jarige Williams (WTA 22) beviel op 1 september van haar dochtertje Alexis Olympia. Het voormalige nummer één van de wereld kwam nog maar één keer in actie sinds ze in januari van dit jaar op de Australian Open een 23ste grandslamzege op haar palmares bracht en een babypauze inlaste. Zaterdag maakte ze haar (officieuze) rentree op een exhibitietoernooi in Abu Dhabi, waar ze van Jelena Ostapenko (WTA 7) verloor. De Letse winnares van Roland Garros 2017 haalde het met 6-2, 3-6 en 10/5.

My final top 10 moment of 2017. Of course includes @olympiaohanian they say save the best for last. I could not choose so I just choose 10 random videos. They all were so cute to me 🤷🏾‍♀️🤷🏾‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@serenawilliams) op 31 dec 2017 om 16:49 CET

"Nadat ik in Abu Dhabi had deelgenomen, realiseerde ik me dat ik er super dichtbij ben, maar dat ik nog niet sta waar ik had willen staan", aldus de Amerikaanse op de sociale media. "Ik kan meedoen maar wil niet alleen meedoen, ik wil meer dan dat. Ik heb wat meer tijd nodig en heb daarom besloten om niet deel te nemen aan de Australian Open", klonk het.

De titelverdedigster in Melbourne had met een 24ste grandslamzege het record van de Australische Margaret Court kunnen evenaren. Ze zou ook niet de eerste zijn die na een zwangerschapsverlof nog een grandslamtoernooi wint. Court won haar laatste drie Grand Slams in 1973, een jaar nadat ze van haar eerste zoon was bevallen. Kim Clijsters won nog twee keer de US open en één keer de Australian Open na de geboorte van haar dochter Jada.

