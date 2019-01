Serena Williams moet hilarische bocht maken wanneer “het nummer één van de wereld” aangekondigd wordt, maar ze wint wel na kraker ODBS

21 januari 2019

11u29 0 Australian Open Topspektakel op de Australian Open, waar een achtste finale tussen Halep versus Serena Williams een finale waard was. Na een grappige prelude, volgde een spannende en hoogstaande driesetter waarin Serena aan het langste eind trok: 6-1, 4-6 en 6-4, in wat voor Williams ongetwijfeld haar knapste zege is sinds de rentree na haar moeilijke bevalling.

Quando ti senti la n.1... ma non ti chiami @Simona_Halep! 😂 @serenawilliams #AusOpen #tennis pic.twitter.com/3e7lafDmqV SuperTennis TV(@ SuperTennisTv) link

Blunder van Serena Williams vlak voor de start van haar achtste finale tegen Simona Halep, al was het ergens ook een begrijpelijke na maar liefst in totaal al 319 weken als ‘s werelds nummer één in het tennis door de wereld te zijn gegaan. Al zal ze toch even beschaamd geweest zijn, toen de speaker op de Australian Open ‘s werelds nummer één aankondigde op de Rod Laver Arena. Moment waarop de Amerikaanse fluks naar buiten wandelde, alleen om snel te beseffen dat zij dat niet langer is maar wel haar Roemeense tegenstandster. Serena, momenteel 16de op de WTA-ranking, zette de terugkeer richting tunnel in. Waarna een lachende Halep, die in de vorige ronde Venus Williams had geklopt, tevoorschijn kwam.

Williams maakte in de eerste set brandhout van het nummer één Halep met het zwaardere service- en returnwerk (6-1). 25 minuutjes duurde die set amper. Maar Halep, die al acht keer op rij van Serena was verloren en vorig jaar door rugproblemen moest afhaken voor de WTA Finals, was niet van plan zich zomaar gewonnen te geven en knokte zich in het tweede bedrijf in de match. Plots ook met agressief tennis, dan toch weer dicht bij haar beste niveau. Waarna ze in het begin van de beslissende set enkele breakkansen had om door de service van Williams te gaan.

That's one way to stay in front in the second set!@Simona_Halep with her second ace to lead Serena Williams 4-3.#AusOpen pic.twitter.com/XmLWvj1kpp #AusOpen(@ AustralianOpen) link

Serena blijft echter Serena: ze vond toch weer de kracht en heeft nog altijd de klasse haar tennis een nieuwe boost te geven. Niet Halep, maar zij forceerde bij 3-3 de beslissende break. “Ik ben een vechtjas en geef gewoon nooit op”, aldus Williams over de kraker. “Kijk, ik mag iets doen wat ik graag doe en daar haal ik motivatie uit. Ik hou van tennis, ik hou ervan hier te zijn”, waarna ze er ook nog wat anekdotes aan toevoegde over het leven op tour met dochtertje Alexis Olympia, waarmee ze ‘s avonds geregeld een ‘filmavond’ beleeft.

"I'm such a fighter. I never give up."



You can say that again @serenawilliams 🙌#AusOpen pic.twitter.com/lvPE49CWE7 #AusOpen(@ AustralianOpen) link

In de kwartfinale speelt Serena tegen Karolina Pliskova (WTA 8). Die won eerder op de dag met 6-3 en 6-1 van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 18). Simona Halep (27) verloor vorig jaar de finale van Caroline Wozniacki. De Deense ging er op haar beurt al in de derde ronde uit tegen Maria Sharapova.

Great fight @Simona_Halep!



We will see you soon 👋#AusOpen pic.twitter.com/tympHQpA9k #AusOpen(@ AustralianOpen) link

Serena Williams (37) won de Australian Open al zeven keer (in 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017). Vorig jaar ontbrak ze ‘down under’ vanwege haar zwangerschap. De Amerikaanse mikt op een 24ste grandslamtitel in het enkelspel. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van de recordhoudster Margaret Court.

Een aandachtig toeschouwer in de Rod Laver Arena was overigens Thierry Van Cleemput. Een dag nadat zijn samenwerking met David Goffin werd stopgezet, volgde hij het duel in de box van Halep. Daarvoor had hij ook al de training van de Roemeense bijgewoond. Halep zit sinds november zonder trainer nadat ze brak met de Australiër Darren Cahill.