Serena Williams maakt "zeer waarschijnlijk" haar rentree op Australian Open

Serena Williams maakt "zeer waarschijnlijk" haar rentree op de Australian Open (15-28/01 2018). Dat heeft de directeur van het grandslamtoernooi vandaag verklaard.

De jongste van de Williams-zussen beviel op 1 september van haar dochtertje Alexis Olympia. De 36-jarige Amerikaanse, titelverdedigster in Melbourne, kwam niet meer in actie sinds ze in januari van dit jaar op de Australian Open een 23ste grandslamzege op haar palmares bracht. "Ze heeft haar visum gekregen, ze traint en ze is ingeschreven voor het toernooi", zei Craig Tiley aan de Herald Sun over de voormalige nummer één van de wereld. "Voor ons is er geen enkele twijfel dat ze klaar zal zijn."

Met een 24ste grandslamzege zou Williams het record van de Australische Margaret Court evenaren. Ze zou niet de eerste zijn die na een zwangerschapsverlof nog een grandslamtoernooi wint. Court won haar laatste drie Grand Slams in 1973, een jaar nadat ze van haar eerste zoon was bevallen. Kim Clijsters won nog twee keer de US Open en één keer de Australian Open na de geboorte van haar dochter Jada.