Serena verliest geen tijd in openingsronde - Djokovic simpel voorbij qualifier - Halep heeft drie sets nodig LPB

15 januari 2019

12u24

Bron: Belga 0

Halep heeft drie sets nodig tegen Kanepi

Eerste reekshoofd Simona Halep heeft zich niet zonder moeite geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. Het Roemeense nummer één van de wereld had tegen de Estse Kaia Kanepi (WTA 71) op de Margaret Court Arena in Melbourne drie sets nodig. Het werd 6-7 (2/7), 6-4, 6-2 na 2u11'. Halep haalde vorig jaar de finale ‘down under’. Daarin verloor ze van de Deense Caroline Wozniacki. Enkele maanden later won Halep op Roland Garros haar eerste (en tot dusver enige) grandslamtitel. De 27-jarige Roemeense speelt in de tweede ronde tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 37). De winnares van het toernooi van Hobart versloeg de Russische qualifier Veronika Kudermetova (WTA 111) met 6-3, 3-6, 7-5.

Raonic kegelt enfant terrible Kyrgios eruit

Milos Raonic (ATP 17) heeft thuisspeler en enfant terrible Nick Kyrgios (ATP 52) uit de Australian Open gewipt. De Canadees won de kraker uit de eerste ronde met 6-4, 7-6 (7/5), 6-4. Kyrgios haalde in 2015 de kwartfinale voor eigen publiek en vorig jaar de achtste finale. Het is de eerste keer in zes deelnames dat hij in Melbourne in de eerste ronde verliest. Raonic, halvefinalist in 2016, treft in de tweede ronde met Stan Wawrinka (ATP 59) opnieuw een gereputeerde tegenstander. De Zwitser, winnaar van het toernooi in 2014, zag zijn Letse opponent Ernests Gulbis (ATP 86) opgeven.

Djokovic simpel voorbij Amerikaanse qualifier

Novak Djokovic heeft zich probleemloos geplaatst voor de tweede ronde op de Australian Open. Het nummer één van de wereld versloeg de Amerikaanse qualifier Mitchell Krueger (ATP 230) in drie sets. Na 2u03' stond het 6-3, 6-2, 6-2. Djokovic neemt het in de tweede ronde op tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP 177). Die versloeg de Slovaak Martin Klizan (ATP 40) met 6-4, 6-4, 7-6 (7/5). Tsonga is na veel blessureleed weggezakt op de ranking en kreeg een wildcard voor de hoofdtabel. De wedstrijd tegen Djokovic wordt een heruitgave van de finale van 2008. Toen won de Serviër in vier sets en pakte zo zijn eerste eindzege ‘down under’. Daarna volgden nog titels in 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016. Vorig jaar verloor Djokovic in de achtste finales van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung.

Serena Williams mist start niet

Serena Williams (WTA 16) heeft haar start op de Australian Open niet gemist. De Amerikaanse walste in de eerste ronde over de Duitse Tatjana Maria (WTA 74). Williams haalde het in de Rod Laver Arena in Melbourne na amper 49 minuten met 6-0, 6-2. In de tweede ronde speelt ze tegen de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 79). Die won vlot met 6-2, 6-1 van de Chinese Shuai Peng (WTA 128). Williams mikt op een 24ste grandslamtitel in het enkelspel. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van recordhoudster Margaret Court.

Ex-winnares Azarenka moet al naar huis

Victoria Azarenka (WTA 53) werd uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. De Wit-Russische, die het toernooi won in 2012 en 2013, verloor in drie sets van de Duitse Laura Siegemund (WTA 110): 6-7 (5/7), 6-4, 6-2. Azarenka had de laatste twee edities van de Australian Open gemist. Begin 2017 was ze nog maar net mama geworden. Vorig jaar bleef de ex-nummer één van de wereld weg uit Australië omdat ze in een gevecht met haar ex om het hoederecht van haar zoon was verwikkeld. Siegemund neemt het in de tweede ronde op tegen de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 27). Die schakelde de Zwitserse Stefanie Voegele (WTA 85) uit met 6-2, 6-1.

Venus Williams moet diep gaan tegen Roemeense

Venus Williams (WTA 36) bereikte de tweede ronde met de nodige moeite. De zevenvoudig grandslamkampioene moest diep gaan tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 26). Pas na 2u40' had Williams de 6-7 (3/7), 7-6 (7/3), 6-2-zege op zak. In de tweede ronde staat de 38-jarige Amerikaanse tegenover de Française Alizé Cornet (WTA 46), die met 6-2, 6-2 te sterk was voor de Spaanse Lara Arruabarrena (WTA 89). Vorig jaar moest Venus al na één ronde inpakken na een nederlaag tegen de Zwitserse Belinda Bencic.

Alexander Zverev overtuigend door

Alexander Zverev (ATP 4) kon zich overtuigend plaatsen voor de tweede ronde. De Duitser, het vierde reekshoofd, versloeg de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 67) met 6-4, 6-1, 6-4. Zijn volgende tegenstander wordt de winnaar van het Frans onderonsje tussen Jeremy Chardy (ATP 36) en Ugo Humbert (ATP 95). De 21-jarige Zverev geldt in Melbourne als een belangrijke outsider voor de titel. De winnaar van de ATP Finals in Londen eind vorig seizoen kon ‘down under’ wel nog geen brokken maken. Vorig jaar sneuvelde hij net als in 2017 in de derde ronde.