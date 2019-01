Serena geeft in beslissende set 5-1 weg en wringt vier matchballen de nek om tegen Pliskova, die in halve finale Osaka treft

YP

23 januari 2019

06u19

Bron: Belga 0 Australian Open Serena Williams is er vandaag op de Australian Open in Melbourne niet in geslaagd om de halve finales te bereiken. Ze verloor uiteindelijk tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (N.8), in drie sets (6-4, 4-6, 7-5).

In de laatste set stond de Amerikaanse op een bepaald moment nochtans 5 tegen 1 voor. Vier matchballen kon ze niet verzilveren. Door haar verlies zal de 37-jarige Serena, momenteel zestiende op de wereldranglijst, haar droom van een recordaantal grandslamtitels -nu nog op naam van de Australische Margaret Court- opnieuw moeten opbergen.

Pliskova neemt het in de volgende ronde op tegen de Japanse Naomi Osaka (N.4). De Japanse nam eerder al de maat van Elina Svitolina (6-4, 6-1) en bij winst kan ze de nummer één van de wereld worden. Osaka was de winnares van het laatste grandslamtoernooi voor de Australian Open, de US Open in september. Het is voor het eerst in een kwarteeuw dat een Japanse de halve finale in Melbourne haalt.

De andere halve finale wordt gespeeld door de Tsjechische Petra Kvitova (N.6) en de Amerikaanse Danielle Collins (N.35).