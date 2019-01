Runner-up van 2018 naar huis, ook Kerber en Sharapova moeten inpakken op Australian Open GVS

20 januari 2019

11u35

Verliezend finalist van vorig jaar naar huis

De Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 24) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open in Melbourne. Hij versloeg in de vierde ronde de Kroaat Marin Cilic (ATP 7), de verliezend finalist van vorig jaar.

Bautista Agut, het 22ste reekshoofd, trok na een vijfsetter aan het langste eind in de Margaret Court Arena. Het werd 6-7 (6/8), 6-3, 6-2, 4-6 en 6-4 na bijna vier uur tennis.

De 30-jarige Bautista Agut speelt in de kwartfinale, zijn allereerste op een grandslam, tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 15) of Roger Federer (ATP 3). De Zwitser versloeg Cilic vorig jaar in de finale en verlengde zo zijn titel in Melbourne.

Australian Open verliest Kerber en Sharapova

Angelique Kerber (WTA 2) is uitgeschakeld in de achtste finales van de Australian Open. Ook voor Maria Sharapova (WTA 30) zit het toernooi in Melbourne erop.

Tweede reekshoofd Kerber ging in de Margaret Court Arena kansloos onderuit tegen de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 35). De 30-jarige Duitse, die het toernooi won in 2016, kreeg een 6-0, 6-2 pandoering om de oren. Collins, 25, was tot voor deze Australian Open nog nooit voorbij de eerste ronde van een grandslamtoernooi geraakt. Zij speelt om een plek bij de laatste vier tegen haar landgenote Sloane Stephens (WTA 5) of de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 44).

Met Maria Sharapova verdween nog een ex-laureate van de Australian Open uit het toernooi. De Russin, in 2008 de beste in Australië, verloor in de achtste finale met 4-6, 6-1 en 6-4 van thuisspeelster Ashleigh Barty (WTA 15). Sharapova had vrijdag in de derde ronde de Deense titelhoudster Caroline Wozniacki (WTA 3) verslagen. De 22-jarige Barty neemt het in haar allereerste kwartfinale op een grandslam op tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6). De tweevoudig Wimbledonkampioene maakte met een vlotte zege (6-2, 6-1) een einde aan het toernooi van de Amerikaanse tiener Amanda Anisimova (WTA 87).

Rafael Nadal en Frances Tiafoe treffen elkaar in kwartfinale

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. Daarin zal de Spanjaard het opnemen tegen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 39), die voor het eerst bij de laatste acht zit op een grandslam.

Nadal zette in de Rod Laver Arena in Melbourne de Tsjech Tomas Berdych (ATP 57) opzij met 6-0, 6-1 en 7-6 (7/4). Hij ligt nog steeds op koers om voor de tweede keer de titel te veroveren ‘down under’. Precies tien jaar geleden, in 2009, versloeg Nadal in de finale Roger Federer.

Nadals tegenstander in de kwartfinale wordt Frances Tiafoe. Op zijn 21ste verjaardag versloeg die de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 21) met 7-5, 7-6 (8/6), 6-7 (1/7) en 7-5. Tiafoe had in de tweede ronde al gestunt door de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 6) in vier sets uit het toernooi te kegelen. Tot voor deze Australian Open was een derde ronde het beste resultaat van Tiafoe op een grandslam.

Elise Mertens wil toernooi in dubbelspel nog glans geven

Na haar nederlaag tegen Madison Keys in de derde ronde zit de Australian Open voor Elise Mertens er nog niet op. De Limburgse is immers nog actief in het dubbelspel. Met de Wit-Russische Aryna Sabalenka speelt ze morgen in de achtste finales tegen de Tsjechische toppers Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. Krejcikova en Siniakova zijn het eerste reekshoofd in Melbourne en wonnen vorig jaar Roland Garros en Wimbledon.

“Het wordt een fameuze uitdaging. Maar we geloven erin want in het tennis is alles mogelijk”, trapt Mertens een open deur in. “Ik speel graag met Aryna. Ze is heel positief, vecht voor elk punt. In onze eerste match (tegen Mertens’ oud-partner Demi Schuurs, red) stonden we 0-5 achter in set twee maar bleef ze alles geven om terug te keren. Het is heel motiverend en ik kan er veel van leren.”

Mertens zal na de Australian Open uit de top twintig van de wereldranking tuimelen. Vorig jaar haalde ze immers de halve finales in Melbourne terwijl ze er nu in de zestiende finales uitging. “De uitslag was streng (6-3, 6-2) en geeft de indruk dat ik er niet aan te pas kwam”, blikt Mertens, vandaag 14e in de wereld, terug op haar partij tegen Keys. “Maar het waren kleine dingen die het verschil maakten. Ze sloeg heel hard en greep haar kansen. Ik was niet tevreden over mijn eerste wedstrijd want daarin was ik gestresseerd, maar daarna ging het beter. Ik bekijk de zaken positief. Ik weet dat ik dit jaar meer matchen dreig te verliezen maar ik ga ook grotere toernooien spelen zoals Doha en Dubai. Ik blijf hard werken om beter te worden.”

Junior Gauthier Onclin laat drie matchballen liggen, ook Louis Herman ligt eruit

De Belgische junioren hebben de eerste ronde van de Australian Open niet overleefd. Gauthier Onclin (ITF 15) en Louis Herman (ITF 49) verloren allebei in Melbourne.

De 17-jarige Onclin was tegen de Brit Harry Wendelken (ITF 36) wel dichtbij de zege. Pas na 2,5 uur tennis moest hij buigen met 7-5, 6-7 (5/7) en 7-6 (11/9). Het talent uit Verviers liet drie wedstrijdpunten onbenut. “Ik vind dat ik niet beloond ben”, reageerde hij. “Ik maakte het spel maar op het beslissende moment liet mijn forehand mij in de steek. Ik maakte een of twee kleine foutjes in de supertiebreak en die heb ik duur betaald. Het was mijn eerste keer op de hoofdtabel van een grandslam. Vorig jaar speelde ik kwalificaties op Wimbledon maar moest ik afzeggen voor de tweede ronde. Het is jammer.”

Ondanks de snelle exit blikt Onclin tevreden terug op zijn ervaring ‘down under’. “Het was super om hier in Australië te zijn en zo dichtbij de grote spelers te zijn. Ik woonde onder meer de matchen van Goffin tegen Copil en Medvedev bij. Ik mocht zelfs een balletje met hem slaan. Voor een 17-jarige is dat fantastisch.”

Louis Herman was een maat te klein voor de Spanjaard Nicolas Alvarez Varona (ITF 10). Die haalde het in een uur met 6-4 en 6-2.