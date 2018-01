Ruben Bemelmans uitgeschakeld in tweede ronde Australian Open IB

Bron: Belga 0 EPA De 25-jarige Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 61) bleek een maat te groot voor de 30-jarige Ruben Bemelmans. Australian Open Ruben Bemelmans (ATP 117) is op de Australian Open in Melbourne gestrand in de tweede ronde. De 25-jarige Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 61) bleek een maat te groot voor de 30-jarige Limburger. Na drie sets en minder dan 1 uur en 45 minuten was de partij al beslecht: 7-5, 6-1 en 6-3.

Bemelmans stootte door uit de kwalificaties. In de eerste ronde stuntte hij maandag nog tegen de Fransman en het achttiende reekshoofd Lucas Pouille (ATP 18). Het was de eerste keer in zijn carrière dat hij zich kon plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open.

In die tweede ronde treedt bij de mannen ook nog onze landgenoot David Goffin aan. De 27-jarige Luikenaar schakelde dinsdag de Duitse kwalificatiespeler Matthias Bachinger (ATP 182) uit. Donderdag staat de Fransman Julien Benneteau (ATP 59) hem op te wachten.

Bij de vrouwen komen vandaag in de tweede ronde Kirsten Flipkens (WTA 75) en Elise Mertens (WTA 37) in actie. Ze nemen het op tegen respectievelijk de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 21) en de Australische Daria Gavrilova (WTA 23).

