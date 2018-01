Ruben Bemelmans niet opgewassen tegen Georgisch geweld: "Jammer van die blessure" Filip Dewulf in Australië

03u40 0 EPA De 25-jarige Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 61) bleek een maat te groot voor de 30-jarige Ruben Bemelmans. Australian Open Een match zonder verhaal die tweede ronde van Ruben Bemelmans (ATP 117) tegen Nikoloz Basilashvili (ATP 61). Met 5-7, 1-6, 3-6 zag de Limburger een einde komen aan zijn knap parcours down under.

In de eerste set leek er geen vuilte aan de strakke, blauwe lucht boven Melbourne Park voor qualifier Bemelmans. Hij won zijn servicegames probleemloos en sprokkelde hier en daar wat kansjes op de opslag van de Georgische geweldenaar Basilashvili. Daar die als een wilde op elke bal bleef hameren en zo fouten met winners afwisselde zat er wel weinig ritme in de match. Bij 5-5 kende Bemel voor het eerst wat serviceproblemen en dat bleek zowaar het begin van het einde. Basilashvili haalde de eerste set binnen en dat deed de veer breken bij onze landgenoot.

Nikoloz Basilashvili.

Halfweg tweede set moest hij zelfs de kinesist op de baan laten komen, om wat hinder aan het bovenbeen te laten onderzoeken. Bemelmans kreeg een flinke tape rond het rechterbeen, pikkelde verder door de set maar de koers leek gelopen. Eind derde set probeerde de 30-jarige Maasmechelaar nog een beetje tegen te stribbelen maar het was duidelijk dat hier een einde kwam aan zijn Australian Open. Een jammerlijk slot van wat anders wel een goed grandslamtornooi was voor Bemelmans: stevig geknokt in de kwalificaties en een schitterende overwinning op reekshoofd Lucas Pouille in ronde een. Hopelijk kan hij daar op verder bouwen om zijn plaats in de top 100 terug af te dwingen.

Bemelmans: "Jammer van die blessure"

Een beetje berusting bij Ruben Bemelmans na zijn exit op de Australian Open. "De last aan de adductor van mijn rechterbeen is eind eerste set komen opzetten en is begin tweede set ernstiger geworden. Ik kon niet meer afdrukken met mijn rechterbeen. Jammer", zei hij. "Zeker omdat deze match wel haalbaar leek. Ik zette in het begin druk op zijn service en won mijn opslaggames vrij makkelijk. Ik deed het dus redelijk goed, de tactiek zat goed en ik had lichtjes de bovenhand. Maar dan kwam die blessure opzetten."

Met een belangrijke Davis Cupontmoeting tegen Hongarije over twee weken op de agenda valt het te hopen dat Bemelmans op tijd terug fit geraakt. "Ik heb niet de indruk dat het superlang gaat duren", meende hij. "Ik denk niet dat het een scheurtje is, gewoon een verrekking. Ik ga hier nog twee keer naar de kinesist om me te laten verzorgen vooraleer ik morgen terug naar huis vlieg." Dat doet Bemelmans met een goed gevoel. "Ik heb hier zeer sterke wedstrijden gespeeld en heb ook mentale weerbaarheid getoond. Het komt er nu op aan dat elke week te brengen", aldus Bemelmans.

Ruben Bemelmans stuntte maandag nog tegen de Fransman en het achttiende reekshoofd Lucas Pouille (ATP 18).

