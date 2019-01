Rolstoeltennisser Joachim Gérard wint dubbelspel Australian Open DMM

25 januari 2019

09u44

Bron: Belga Australian Open Rolstoeltennisser Joachim Gérard heeft voor de tweede keer in zijn carrière het dubbelspel gewonnen op de Australian Open in Melbourne.

Aan de zijde van de Zweed Stefan Olsson haalde hij het in de finale op Court 3 in twee sets van de Fransman Stéphane Houdet en de Australiër Ben Weekes: 6-3 en 6-2 na 59 minuten. Onze landgenoot en Olsson waren de tweede reekshoofden in Melbourne.

In het enkeltoernooi werd Gérard (ITF 5) in de eerste ronde (kwartfinales) met 6-4 en 6-3 uitgeschakeld door zijn dubbelpartner Olsson (ITF 6).

De dertigjarige Gérard heeft nu drie grandslamtitels in het dubbelspel op zijn naam staan. Naast twee eindzeges (2017 en 2019) op het Australian Open won hij in 2014 ook Roland Garros. In het enkelspel kon hij nog geen grandslamtoernooi winnen, een verloren finale in Melbourne in 2016 is zijn beste resultaat. Eind vorig jaar won hij wel voor de derde keer de Masters.