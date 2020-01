Rolstoeltennisser Gérard grijpt in enkel- én dubbelspel naast finaleplaats op Australian Open Redactie

30 januari 2020

13u32

Bron: Belga 0 Australian Open Rolstoeltennisser Joachim Gérard heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de Australian Open. De Belg, nummer vier van de wereld, verloor in de halve finales van de Brit Gordon Reid (ITF 7) in twee sets: 6-4 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 28 minuten.

Reid treft in de finale topreekshoofd Shingo Kunieda. De Japanner won al negen keer in Melbourne (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 en 2018).

Gérard was in Melbourne ook nog aan zet in het dubbelspel. Samen met de Australiër Ben Weekes, die hij in het enkelspel in de kwartfinales klopte, keek hij later donderdag de Franse topreekshoofden Stéphane Houdet en Nicolas Peifer in de ogen in de eerste ronde (halve finales). Gérard en Weekes verloren met 6-3 en 6-4.

Onze landgenoot, Paralympiër van het Jaar, was op de Australian Open in 2016 verliezend finalist tegen Gordon Reid. Vorig jaar won hij wel het dubbelspel in Melbourne aan de zijde van de Zweed Stefan Olsson. In 2017 deed hij dat met Gordon Reid. “Dit is een teleurstelling”, reageerde Gérard na zijn exit in het enkelspel. “Een enorme teleurstelling zelfs. Ik heb het zeker in mij een speler als Reid te kloppen, maar liet me helaas nogal meeslepen met mijn emoties. Ik wilde echt winnen, maar dat was op de baan niet altijd te zien. Ik wisselde goede met slechte momenten af en dat heeft me de das omgedaan. Ik knokte in set twee van een 5-1 achterstand terug tot 5-5, maar liet het nadien toch nog liggen. Dan kan je op dit niveau niet winnen.”