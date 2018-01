Roger Federer waarschuwt Goffin voor "overbelasting" terwijl Zweedse ex-winnaar Belg tipt voor Australian Open Mike De Beck

09u49

Bron: La Dernière Heure, Express 10 EPA Australian Open Op het einde van het jaar presteerde David Goffin in 2017 uitstekend en de Luikenaar wil daar dan ook in 2018 een vervolg aan breien. Zijn grote voorbeeld Roger Federer waarschuwt de Sportman van het Jaar echter. "Die drukke periode laat sporen na in zijn emoties", vertelt Federer. Ene Mats Wilander gelooft dan weer in de winstkansen van Goffin op de nakende Australian Open.

Ook Roger Federer heeft aan den lijve ondervonden dat David Goffin heel wat in zijn mars heeft. Tijdens de halve finale van de Masters moest de Zwitser het onderspit delven tegen 'La Goff'. Toch waarschuwt Federer zijn collega. "Ik denk dat de valkuil de overbelasting is, omdat het op het einde van het jaar een zeer druk seizoen was met de kwalificatie voor de finale van de Masters en vervolgens de finale van de Davis Cup", vertelt Roger Federer aan La Dernière Heure.

"Dat laat sporen na in zijn emoties. Zijn buitenseizoen was zelfs korter dan die van mij. Hij speelt hier (op de Hopman Cup red.) deze week dus ik denk dat het zaak zal zijn om zich volgende week niet al te veel te belasten op training." Een gewaarschuwd man is er twee waard natuurlijk. "Ik weet dat hij alles goed wil doen, dat het nemen van vakantiedagen niet meteen is wat we doen, maar anders zal hij een beetje zoals Murray eindigen. Hij had bijzonder veel gegeven en verloor uiteindelijk al vroeg in de Australian Open en vroeg zich af waarom: wel omdat hij moe was natuurlijk. Misschien moet je een klein risico nemen en jezelf wat tijd gunnen."

eurosport Mats Wilander (R) interviewt Roger Federer.

Mats Wilander gelooft in de winstkansen van Goffin

Of die drukke eindspurt in 2017 van Goffin zijn sporen zal nalaten is nog maar zeer de vraag. Iemand die daar niet meteen rekening mee houdt en wel volop gelooft in de kansen van onze nationale nummer één op de Australian Open is Mats Wilander. Buiten de jonge Alexander Zverev rekent de Zweed ook Goffin bij de outsiders. "Goffin is een van die jongens waar we nog niet over gesproken hebben als het over het winnen van een Grand Slam gaat", vertelt de drievoudige winnaar van de Australian Open aan Express.

"Ik moet zeggen, op vlak van vooruitgang, niet enkel fysiek maar ook tactisch, is hij diegene die de grootste stappen voorwaarts heeft gezet. Op vlak van resultaten bereikte hij de finale van de ATP Finals, versloeg hij twee Franse spelers in de finale van de Davis Cup en won hij van Federer in Londen. Het spelen van vijf sets zullen hem alleen maar helpen, ook in open lucht spelen helpt hem en hij heeft gewoon veel meer wapens." Mooie woorden dus aan het adres van Goffin die dus vooral moet toezien dat de vermoeidheid niet de bovenhand zal nemen.