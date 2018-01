Robbe Ceyssens is heel fier op Elise Mertens "als coach en als vriend" Redactie

23 januari 2018

16u15

Bron: Belga 1 Australian Open Robbe Ceyssens toonde zich erg gelukkig met de kwalificatie van Elise Mertens (WTA 37) voor de halve finales van de Australian Open. "Ik heb haar gezegd dat ik zowel als coach, als als vriend heel trots op haar ben", liet hij na de partij optekenen.

"Elise heeft een fantastische wedstrijd gespeeld", legde Ceyssens uit. "Ze was zeer geconcentreerd. Haar tactiek was agressief te spelen en elke opportuniteit te grijpen. Ze heeft de tweede bal van Svitolina goed aangevallen. Kort samengevat: ze heeft ons plan tot in de perfectie uitgevoerd. Tijdens haar vorige twee wedstrijden had ze het moeilijk om de partij in het slot te leggen, maar deze keer had ze de situatie perfect onder controle, het bewijs dat ze snel leert."

Donderdag wacht Mertens in de halve finales de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2), die in haar halve finale in drie sets (7-5, 4-6 en 6-2) afrekende met de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 39). "Elise heeft vorig jaar in Bastad nog tegen Wozniacki gespeeld", herinnerde Ceyssens zich. "Ze verloor er toen de halve finale. We weten dus wel ongeveer wat we mogen verwachten. Zeker is dat er geen druk op Elise ligt. Niemand had haar bij de laatste vier verwacht. Ze kan dus opnieuw bevrijd spelen."