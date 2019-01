Raonic mept ex-winnaar Wawrinka uit Australian Open - Thiem druipt af, Halep kruipt door oog van de naald XC

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het Australian Open. Flipkens en de Zweedse Johanna Larsson, de dertiende reekshoofden, haalden het in de eerste ronde in twee sets van de Zwitserse Timea Bacsinszky en de Russin Vera Zvonareva: 6-4 en 6-3 na 1 uur en 19 minuten. In de tweede ronde wachten nu de Britse Harriet Dart en de Estse Anett Kontaveit. In het enkelspel ging Flipkens (WTA 50) er al in de eerste ronde uit.

In het dubbelspel volgde de 33-jarige Kempense het voorbeeld van Elise Mertens, die zich eerder op donderdag plaatste voor de tweede ronde. Op Court N.10 in Melbourne haalde de Belgische nummer een het in de openingsronde aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka in drie sets van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Nederlandse Demi Schuurs, de vijftiende reekshoofden: 6-2, 3-6 en 6-3 na 2 uur en 19 minuten. Schuurs is de voormalige dubbelpartner van Mertens. Samen wonnen ze vier toernooien, waarvan drie vorig jaar. Daarmee kwalificeerden ze zich ook voor de Masters in Singapore. Vorig jaar gingen ze er in Melbourne echter al in de openingsronde uit.

Mertens en Sabalenka ontmoeten in de tweede ronde de Russin Veronika Kudermetova en de Amerikaanse Sabrina Santamaria, die in twee sets (6-3 en 6-1) te sterk bleken voor de Zwitserse Belinda Bencic en de Kroatische Donna Vekic. Eerder op donderdag plaatste Mertens (WTA 14) zich in het enkelspel voor de derde ronde. De 23-jarige Limburgse, twaalfde reekshoofd, versloeg de Russische Margarita Gasparyan (WTA 91) met 6-1, 7-5 na anderhalf uur match. In de volgende ronde wacht met de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17) een tegenstandster van een ander kaliber.

Alison Van Uytvanck strandde eerder op donderdag dan weer in de eerste ronde van het dubbelspel. Samen met de Chileense Alexa Guarachi werd ze verslagen door de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich en de Amerikaanse Taylor Townsend, met een score van 7-6 (7-3), 6-2, na ruim anderhalf uur.

Thiem moet opgeven

Voor Dominic Thiem is de Australian Open vroegtijdig tot een einde gekomen. De Oostenrijkse nummer acht van de wereld moest immers opgeven in zijn wedstrijd van de tweede ronde tegen de Australische tiener Alexei Popyrin (ATP 149), die met een wildcard speelt. Op dat moment stond het al 7-5, 6-4 en 2-0 in het voordeel van de thuisspeler.

Thiem leek niet hersteld van zijn marathonwedstrijd in de eerste ronde tegen de Fransman Benoît Paire en zo ging de finalist van vorig jaar op Roland Garros er in Melbourne al snel uit, nadat hij er twee keer op rij de vierde ronde had weten te bereiken.

Halep kruipt door oog van de naald

In de tweede ronde bij de vrouwen flirtte Simona Halep dan weer met de uitschakeling. De Roemeense nummer een van de wereld had in haar duel tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 37) drie sets nodig: 6-3, 6-7 (5/7) en 6-4. In de beslissende set liep Kenin even zelfs 2-4 uit, maar finaal wist de Roemeense de partij nog in haar voordeel om te buigen. In de derde ronde volgt een duel met de Amerikaanse Venus Williams (WTA 36).

Vorig jaar was Halep in Melbourne nog verliezend finaliste, de Deense Caroline Wozniacki bleek toen in de finale te sterk. In september zette ze een punt achter haar seizoen om zich te laten behandelen voor een rugblessure. Pas begin dit seizoen kwam ze met wisselend succes terug in actie, op het Australian Open wist ze haar eerste duel te winnen.

Raonic klopt Wawrinka

De Canadees Milos Raonic (ATP 17) heeft zich geplaatst voor de derde ronde op het Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Het zestiende reekshoofd ging in de derde ronde in vier sets - en evenveel tiebreaks - voorbij de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 59), de toernooiwinnaar van 2014 en nadien nog goed voor twee halve finales: 6-7 (7/4), 7-6 (8-6), 7-6 (13/11) en 7-6 (7/5).

De partij werd tijdens de derde set even onderbroken vanwege de regen. Toen het dak van de Rod Laver Arena, het grootste stadion in Melbourne Park, was gesloten, trok Raonic de partij naar zich toe. Ook op Margaret Court Arena en in Melbourne Arena ging het dak dicht. Een uurtje later konden ook op de andere courts de wedstrijden opnieuw van start gaan.

Raonic neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 55), winnaar in vier sets tegen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 25), vorig jaar nog halvefinalist: 6-2, 1-6, 6-2 en 6-4.

Ook het duel tussen de Japanner Kei Nishikori (ATP 9) en het Kroatische opslagkanon Ivo Karlovic (ATP 73) loste de verwachtingen helemaal in. De als achtste geplaatste Japanner had vijf sets en bijna vier uur nodig om voorbij de stugge Kroaat te geraken: 6-3, 7-6 (8/6), 5-7, 5-7 en 7-6 (10/7), ondanks 59 aces van Karlovic. In de derde ronde neemt Nishikori het eerstdaags op tegen de winnaar van het duel tussen de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 32) en de Portugees Joao Sousa (ATP 44).

Osaka vlot naar derde ronde, Putintseva zorgt opnieuw voor opschudding

De Japanse Naomi Osaka heeft zich vlot geplaatst voor de derde ronde op het Australian Open. De nummer vier van de wereld, vorig jaar nog winnares op het US Open, maakte in twee sets (6-2 en 6-4) korte metten met de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 78). In de volgende ronde wacht nu een duel met Hsieh Su-wei (WTA 27) uit Taiwan voor een stek in de achtste finales.

Zesde reekshoofd Elina Svitolina (WTA 7) mag naar de volgende ronde met een zege in twee sets (6-4 en 6-1) tegen de Slowaakse Viktoria Kuzmova (WTA 48). De tennisster uit Oekraïne strandde vorig jaar in de kwartfinales, haar beste prestatie tot nu toe in Melbourne. De als zevende geplaatste Karolina Pliskova (WTA 8) uit Tsjechië klopte na een valse start de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 88) met 4-6, 6-1 en 6-0, en treft in de derde ronde de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 28).

Woensdagavond heeft Yulia Putintseva (WTA 39) dan weer voor opschudding gezorgd in Australië. De Kazachse stak na haar nederlaag tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 49) in de tweede ronde immers haar middelvinger op naar haar fans, zo bleek uit beelden die op sociale media circuleren. Eerder had Putintseva al verwijten gekregen van Barbora Strycova (WTA 34) omdat ze na hun partij in de openingsronde de Tsjechische op een al te stevige handdruk zou getrakteerd hebben.

