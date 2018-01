Rafael Nadal staat drie weken aan de kant met beenblessure LPB

24 januari 2018

09u41

Bron: afp 0 Australian Open Rafael Nadal zal door een beenblessure drie weken geen wedstrijden kunnen afwerken. Dat heeft de 31-jarige Spanjaard vandaag zelf bekendgemaakt. Nadal moest op de Australian Open opgeven in zijn kwartfinale tegen de Kroaat Marin Cilic.

Als de revalidatie volgens plan verloopt, zal Nadal binnen twee weken de trainingen hervatten. Het nummer één van de wereld hoopt op het toernooi van Acapulco zijn comeback te vieren, om nadien in Indian Wells en Miami aan de slag te gaan.

Nadal gooide dinsdag de handdoek bij een 0-2-achterstand in de vijfde set. "Op een bepaald moment in de vierde set, bij een dropshot geloof ik, voelde ik iets", legde hij na afloop uit. "Mijn been blokkeerde. Als ik bewoog, deed het pijn. En je kan niet winnen zonder te bewegen."