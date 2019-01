Racisme-rel op de Australian Open nadat Japans bedrijf Osaka en Nishikori ‘witwast’ in reclamefilmpje ODBS

23 januari 2019

12u22 1 Australian Open Een Japans reclamefilmpje met in de hoofdrol een ‘witte’ Naomi Osaka en Kei Nishikori zorgt voor ophef in en rond Melbourne Park. De video is in de loop van deze ochtend alvast offline gehaald.

Het gaat om de anderhalve minuut durende advertentie ‘Hungry to Win’ van het Japanse voedselconcern Nissin, dat onder andere kant-en-klare noodles maakt. Uitgewerkt door de in het Oosten beroemde Takeshi Konomi, een tekenaar van manga die bekend staat om zijn ‘Prince of Tennis’-cartoons. Volgens Nissin worden Osaka en Nishikori, die vandaag in zijn kwartfinale tegen Djokovic de strijd gekwetst moest staken, afgebeeld in de lijn van Konomi’s stijl, maar met die uitleg nemen vele tennisliefhebbers geen vrede. Zij vinden het niet kunnen dat de huidskleur van de twee toppers witter dan wit is, terwijl zeker Osaka fier is op haar donkere huidskleur dankzij haar vader die van Haïti afkomstig is. Maar daarvan is niets terug te zien in het bewuste filmpje, net zoals ook haar karakteristieke haarstijl -in een dotje- aangepast is.

In een gretig opgepikte column van Baye McNeil, een naar Japan uitgeweken auteur die schrijft voor The Japan Times, met als titel ‘Iemand verloor zijn noodle tijdens het maken van de nieuwe Nissin-advertentie’, gaat het als volgt: “Ik keek ernaar uit om Osaka in volle kleurpracht te zien schitteren in dit filmpje, maar wat was de ontgoocheling groot toen ik een ‘witgewaste’ versie van haar zag. Komaan, Nissin. Was dit een zakengerelateerde beslissing? Hadden jullie schrik dat de klanten zich niet lekker zouden voelen terwijl ze hun kom noodles naar binnen slurpen? Natuurlijk, fans van het genre zijn het niet gewoon om vrouwen met een kleurtje te zien... dus geven we ze gewoon een lichtere huidskleur, maken we haar neus wat dunner, de haren wat minder exotisch en... voila! Het perfecte meisje van naast de deur. Maar niet voor deze fan. Het ‘ontzwarten’ van Osaka is voor mij even problematisch als de tirade tegen de vrouwelijkste speelsters van Bobby Riggs (een ex-wereld nummer één die op zijn 55ste de ‘Battle of the Sexes’ in 1973 tegen Billie Jean King, toen 29, speelde én verloor).”

Gevraagd naar een reactie op de advertentie, excuseerde de woordvoerder van Nissin zich in de New York Times. “We hebben nooit de intentie gehad om te ‘witwassen’. Maar we aanvaarden dat we de gevoeligheden onderschat hebben en zullen in de toekomst meer aandacht schenken aan diversiteit. Het belette Osaka alvast niet op autoritaire wijze door te stoten tot de halve finales van de Australian Open, waarin ze het morgenochtend vroeg (Belgische tijd) opneemt tegen Pliskova, die vandaag Serena Williams onder de knoet hield. Als Osaka de finale wint, wordt ze op haar 21ste het nieuwe nummer één in het vrouwentennis. Vorig jaar verloor ze de controversiële US Open-finale van Serena.

