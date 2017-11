Primeur op Australian Open: shot clock Redactie

Op de komende Australian Open (15-28/01 2018) zullen de tennissers rekening moeten houden met een 'shot clock' van 25 seconden. Dat heeft de Grand Slam Board (GSB) vandaag bekendgemaakt. Verder kunnen spelers vanaf volgend seizoen beboet worden voor opgave of een prestatie die niet voldoet aan de "professionele standaarden" in de eerste ronde van grandslamtoernooien.

Er werd al geëxperimenteerd met de 'shot clock' in de kwalificaties van de voorbije US Open en op de Next Gen ATP Finals. De klok wordt gebruikt tussenin de punten om ervoor te zorgen dat spelers binnen de 25 seconden serveren. Tot nu hadden de spelers recht op twintig seconden, maar daar werd soepel mee omgesprongen. Als het gebruik van de 'shot clock' op de Australian Open meevalt, verschijnt ze mogelijk ook op de andere grandslamtoernooien.

De vier grandslamtoernooien hebben ook maatregelen genomen om het grote aantal opgaves in de openingsronde tegen te gaan. Zo verschenen verschillende spelers geblesseerd op het court om het prijzengeld op te strijken. Vanaf 2018 krijgt een tennisser die forfait geeft na donderdagmiddag (12u) voor de loting een sanctie. In dat geval moet hij/zij de helft van het prijzengeld afstaan aan de 'lucky loser' die in zijn/haar plaats komt. Bij opgave of een prestatie die niet voldoet aan de "professionele standaarden" in de eerste ronde kan er eveneens aan het prijzengeld geraakt worden.

De opwarming voor de wedstrijd wordt verder strikt beperkt tot vijf minuten. Als tennissers langer opwarmen, riskeren ze een boete tot 20.000 dollar (ongeveer 17.000 euro).

De GSB is tot slot van plan om vanaf 2019 het aantal reekshoofden op grandslamtoernooien terug te brengen van 32 tot 16, een terugkeer naar het systeem van twee decennia geleden. Daardoor kunnen er meer topduels zijn vanaf de eerste ronde.

