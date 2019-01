Pouille voor het eerst in halve finale op grandslam, Djokovic blijft op koers voor zevende titel na opgave Nishikori YP

23 januari 2019

11u01

Bron: Belga 0 Australian Open De Fransman Lucas Pouille (ATP 31) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Australian Open in Melbourne. Het is de eerste keer dat hij de laatste vier op een grandslam haalt. Pouille, het 28e reekshoofd, versloeg in de Rod Laver Arena de Canadees Milos Raonic (ATP 17) in vier sets. Na 3 uur en 2 minuten stond de 7-6 (7/4), 6-3, 6-7 (2/7) en 6-4 eindstand op het scorebord. In de halve finales treft hij Novak Djokovic, het nummer één van de wereld.

De 24-jarige Pouille sneuvelde bij zijn vijf vorige deelnames in Melbourne telkens in de eerste ronde. Vorig jaar was Ruben Bemelmans zijn boeman. Pouille haalde wel al kwartfinales op Wimbledon en de US Open (beide in 2016). "Ik ben heel blij. Ik wist dat het vandaag een lastige match zou worden maar mijn return zat goed en ik verloor bijna geen enkele keer mijn opslag. Dit is zeker een van mooiste momenten van mijn leven", reageerde Pouille.

De 28-jarige Raonic zat voor de vierde keer in vijf jaar bij de laatste acht in Melbourne. Zijn beste resultaat is een halve finale in 2016 (tegen Andy Murray). In de achtste finale had hij maandag het Duitse vierde reekshoofd Alexander Zverev (ATP 4) uitgeschakeld.

Lees hieronder verder

Novak Djokovic blijft op koers voor zevende titel na opgave Nishikori

Ook Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich gekwalificeerd voor de halve finales. Zijn tegenstander Kei Nishikori (ATP 9) gaf op bij een 6-1, 4-1 achterstand.

Djokovic had vijftien van de zeventien vorige ontmoetingen met Nishikori gewonnen en was woensdag in de Rod Laver Arena op weg naar een vlotte zestiende zege toen Nishikori de handdoek gooide na 52 minuten wedstrijd. De Japanner had zichtbaar last van vermoeidheid nadat hij maandag ruim vijf uur op de baan stond tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta. In die partij haalde hij een 0-2 achterstand op maar dat had heel veel energie gekost.

“Dit is niet de manier waarop ik mij wilde kwalificeren. Wij hebben al vaak mooie duels uitgevochten. Ik hoop dat het niet te ernstig is en hij snel herstelt”, reageerde Djokovic na de opgave van zijn tegenstander.

Het laatste obstakel voor Djokovic op weg naar de finale wordt dus de Fransman Lucas Pouille (ATP 31). “Ik kijk uit naar een gevecht. Het is zijn eerste halve finale in een grandslam. Ik verwacht dat hij alles zal geven”, ging Djokovic verder. Tegen de 24-jarige Pouille speelde Djokovic nog niet eerder. De andere halve finale is een duel tussen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 15).

De 31-jarige Djokovic mikt op een zevende eindzege in Australië. Hij won de ‘happy slam’ in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016. Vorig jaar verloor hij verrassend in de achtste finales van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung.