Piepjong ballenmeisje weet nu ook hoe hard Nadal mept, maar die maakt dat op vertederende wijze goed YP

23 januari 2020

16u30 3 Australian Open Rafael Nadal heeft zich donderdag gekwalificeerd voor de derde ronde van de Australian Open in Melbourne. De Spaanse nummer 1 van de wereld versloeg de Argentijn Federico Delbonis (ATP 76) in drie sets. Het werd 6-3, 7-6 (7/4) en 6-1 na 2,5 uur tennis in de Rod Laver Arena. In set drie was het wel nog even schrikken, zowel voor Nadal als voor een piepjong ballenmeisje.

Het was schrikken. De bal was hard en vloog recht op haar hoofd, maar ze is een supermoedig meisje Rafael Nadal

Bij 4-1 in het voordeel van Nadal in wat uiteindelijk de laatste set zou blijken, wou de Spanjaard een harde opslag van zijn Argentijnse opponent retourneren. Alleen: de return ging helemaal de mist in en de bal raakte een ballenmeisje dat naast de stoel van de umpire had plaatsgenomen. ‘Rafa’ liep meteen op zijn slachtoffer af en toen hij zag dat ze het goed stelde, kreeg ze prompt een zoen op de wang - tot groot jolijt van de Australische fans natuurlijk. Bij het meisje zelf, zichtbaar onder de indruk van wat haar was overkomen, kon er uiteindelijk ook een gulle glimlach vanaf.

“Het was schrikken”, zei Nadal na afloop over het incidentje. “Eerlijk. De bal was hard en vloog recht op haar hoofd, maar ze is een supermoedig meisje. Ik herinner me nog zo’n voorval vanop Wimbledon, lang terug. Maar ik ben heel gelukkig dat alles in orde is met haar”, klonk het opgelucht.

Om door te stoten naar de achtste finales, moet Nadal voorbij zijn landgenoot Pablo Carreno Busta (ATP 30). Die schakelde de Duitse qualifier Peter Gojowczyk (ATP 120) uit met 6-4, 6-1, 1-6 en 6-4. Rafael Nadal, 33, won de Australian Open al een keer, in 2009 (tegen Roger Federer). Vorig jaar was hij voor de vierde keer verliezend finalist in Melbourne. Novak Djokovic bleek toen te sterk (net als in 2012). In 2017 verloor Nadal van Federer, in 2014 van Stan Wawrinka.