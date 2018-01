Petra Martic: "Elise Mertens speelt echt geweldig tennis" Filip Dewulf

20 januari 2018

13u48

Bron: Eigen berichtgeving 1 Australian Open Vannacht speelt Elise Mertens (WTA 36) in haar eerste achtste finale op een grandslamtoernooi ooit tegen Petra Martic (WTA 81). De 27-jarige Kroatische is geen supervedette, wel een erg handige speelster wiens carrière gekenmerkt wordt door veel fysieke problemen. Nu is Martic bezig aan een indrukwekkende comeback.

"Mijn grootste kwaliteit is dat ik kalm kan blijven op de spannende momenten. Ik kan er beter mee omgaan dan vroeger. Uiteindelijk kan iedereen hier goed tennis spelen. Wie ook in de vierde ronde zit, gaat een uitstekende speelster zijn. Het verschil wordt gemaakt in die paar belangrijke punten die je ofwel maakt ofwel niet. Daar ben ik me nu heel bewust van en dat is toch wel anders dan vroeger."

Aan het woord Petra Martic, gisteren 27 jaar geleden geboren in het Kroatische Split en vijf jaar later al aan haar tenniscarrière begonnen. De ranke (1m81) juffrouw kwam veelbelovend het profcircuit binnen. Vooral haar goede handen en de variatie in haar tennis vielen op. Het duurde nog wel tot 2012 vooraleer ze dat kon omzetten naar een sprekend resultaat, op Roland Garros haalde ze de vierde ronde.

Kwetsbaar lichaam

De wisselvalligheid in haar loopbaan kwam ook voort uit een kwetsbaar lichaam. Martic miste grote delen van seizoenen door ernstige blessures die haar telkens terugsloegen. Een handletsel halfweg 2015 was de laatste in het rijtje. Het zorgde ervoor dat ze in 2016 maar negen toernooien kon aandoen en vorig jaar als nummer 659 van de wereld van start moest gaan. Op elf toernooien tijd stond Martic opnieuw in de top 100, mede dankzij een vierde ronde op Roland Garros en op Wimbledon, telkens uit de kwalificaties. Dit meisje kan dus tennissen én knokken. "Sinds mijn comeback vorig jaar zie ik het spelletje anders", zei Martic. "Ik heb meer maturiteit op de baan. Vandaar dat ik erin slaag meer van die spannende matchen te winnen. Een groot verschil."

Van Uytvanck

In de eerste ronde van deze Australian Open versloeg Martic Alison Van Uytvanck na een matige partij. Morgen staat ze tegenover een andere Belgische, Elise Mertens. "Ik weet dat ze er een heel sterk seizoen op heeft zitten", zei Martic. "Ik geloof ook dat ze het toernooi voor dit heeft gewonnen (Hobart). Dus ze zit absoluut in een grote vorm na zoveel zeges. Ze speelt echt geweldig tennis. Ik verwacht me dan ook aan een goede match." Het wordt hun allereerste duel. De winnares gaat voor het eerst naar de kwartfinale van een grandslamtoernooi en weet zich al verzekerd van 288.000 euro aan prijzengeld.