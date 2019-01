Petra Kvitova houdt Amerikaanse Collins uit finale LPB

24 januari 2019

06u38

Bron: afp 0

Petra Kvitova staat in de finale van de Australian Open. De Tsjechische versloeg in de Rod Laver Arena in Melbourne de Amerikaanse Danielle Collins in twee sets: 7-6 (7/2), 6-0. Collins kon alleen in de eerste set partij bieden aan de als achtste geplaatste Kvitova. De 28-jarige Tsjechische won twee keer een grandslamtoernooi, in 2011 en 2014 op Wimbledon. Ze treft in de finale de winnares van het duel tussen haar landgenote Karolina Pliskova en de Japanse Naomi Osaka. Kvitova wordt nummer één van de wereld als ze de Australian Open wint.