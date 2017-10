Organisatie Australian Open verhoogt prijzenpot tot 43 miljoen dollar MH

07u54

Bron: Belga 1 Getty Images Federer (r) versloeg begin dit jaar Nadal in de finale van de Australian Open bij de mannen Australian Open De grootste namen uit het mondiale tennis zullen in januari 2018 opnieuw op de hoofdtabel van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, staan. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. Het feit dat de prijzenpot Down Under stijgt tot een recordhoogte van 43 miljoen dollar (36,5 miljoen euro) lijkt daarbij zeker een rol te spelen.

De Serviër Novak Djokovic en de Schot Andy Murray, beiden voormalig nummer één van de wereld en beiden vorig jaar afwezig in Australië door blessures, bevestigden al dat ze dit jaar aanwezig zullen zijn. De organisatie hoopt ook op een comeback van de 36-jarige Serena Williams, nauwelijks zes maanden na de geboorte van haar eerste kind. Williams speelde geen tennis meer sinds de Australian Open van dit jaar. (lees hieronder verder)

EPA Maakt Serena Williams haar rentree op de Australian Open?

Lees ook Simona Halep bereikt finale in Peking en pakt eerste plaats op WTA-ranking

De winnaars van het eerste grandslamtoernooi van het jaar zullen er zeker niet armer van worden. De eindzege bij de mannen levert 3,9 miljoen dollar (3,3 miljoen euro) op, bij de vrouwen strijkt de eindwinnares 3,12 miljoen dollar (2,65 miljoen euro) op. Ter vergelijking: in september mocht de Spanjaard Rafael Nadal als eindwinnaar van de US Open nog 3,7 miljoen dollar (3,15 miljoen euro) bijschrijven op zijn rekening, Roger Federer moest het bij zijn achtste eindzege op Wimbledon met 2,8 miljoen dollar (2,4 miljoen euro) doen.



"Ik sta in contact met alle toppers en ben blij jullie te mogen meedelen dat de volledige top 100 bij zowel de mannen als de vrouwen op de voorlopige deelnemerslijst staat", liet toernooibaas Craig Tilley weten.