Organisatie Australian Open krijgt ervan langs nadat speelster onwel wordt, ook Belgen roeren zich: “Sterk bezig!”

14 januari 2020

11u07

Bron: Reuters 136 Australian Open De bosbranden die Australië nu al weken teisteren, eisen nu ook hun tol op de Australian Open. Daar werd de Sloveense Dalila Jakupovic tijdens haar kwalificatiewedstrijd tegen Stefanie Vogele onwel nadat ze bevangen raakte door de rook. De organisatie zelf verdedigt zich, vanuit het tenniscircuit zwelt de kritiek aan.

Jakupovic had de eerste set op zak gestoken (6-4), maar bij 5-6-achterstand in de tweede set liep het helemaal verkeerd. Na een uur en 52 minuten tennissen raakte ze bevangen door de rook, waarna ze uitbarstte in een hoestbui en uiteindelijk zelf op de knieën ging. Vervolgens moest ze ook van de baan in Melbourne Park worden begeleid en achteraf stelde de Sloveense dat de schrik er op dat moment goed in zat. “Dit was echt erg. Ik heb nog nooit zoiets ervaren en ik was dus erg bang. Ik had schrik dat ik in elkaar zou zakken. Ik besloot om zelf neer te gaan zitten, want ik kon niet meer stappen. Eens op de grond kon ik gemakkelijker ademhalen.”

Iedereen aanraden om binnen te blijven, maar toch het schema aanhouden!? Sterk bezig! Steve Darcis

Ook Bouchard, Tomic en Sharapova in de problemen

Jakupovic was trouwens niet de enige die hinder ondervond van de slechte luchtkwaliteit. Ook Eugenie Bouchard kende ademhalingsproblemen, maar zij kon haar kwalificatiewedstrijd wel volledig afwerken. Met de nodige medische time-outs, weliswaar. Uiteindelijk haalde ze het na twee uur en 53 minuten van de Chinese Xiaodi You: 4-6, 7-6 en 6-1. In de derde set serveerde You zelfs onderhands, omdat de rook ook haar duidelijk parten speelde.

Ook het Australische enfant terrible Bernard Tomic viel ten prooi aan de rook. Ook hij kreeg verzorging op de baan, maar zou finaal met 6-7 en 3-6 de duimen moeten leggen tegen de Amerikaan Dennis Kudla.

Wat verderop, op de Kooyong Classic, een demonstratietoernooi dat eveneens in Melbourne wordt gespeeld, werden de gevolgen van de bosbranden eveneens duidelijk. Zo moest het duel tussen de Russische Maria Sharapova en de Duitse Laura Siegemund worden stilgelegd. “Ik voelde een hoest opkomen in de tweede set. Omdat ik de voorbije weken ziek was geweest, dacht ik dat het daaraan te wijten was. Maar toen hoorde ik Laura met de umpire overleggen en begreep ik dat zij er ook last van had”, vertelde Sharapova. “Dat de wedstrijd werd stopgezet, was een juiste beslissing.”

Vanwege de slechte lucht waren de kwalificaties op de Australian Open vanochtend later begonnen en ook de trainingen werden geschrapt. Maar volgens toernooidirecteur Craig Tiley zouden de omstandigheden in de loop van de dag beter worden en is daarom besloten om de wedstrijden door te laten gaan. “Aan de start van de dag was de luchtkwaliteit erg slecht maar omdat er toch verbetering merkbaar was, zijn we uiteindelijk, met wat vertraging, toch van start gegaan”, verdedigde Tiley de beslissing. “We gaan de spelers en hun begeleiders nooit in gevaar brengen en we gaan ook geen beslissingen nemen die een negatieve impact hebben op hun gezondheid en welzijn.” Maar vanuit het circuit zelf zwelt de kritiek steeds meer aan.

Verschillende tennissers, waaronder Steve Darcis, lieten op Twitter hun ongenoegen al blijken. “Iedereen aanraden om binnen te blijven, maar toch het schema aanhouden!? Sterk bezig!”, klonk het bij onze landgenoot. Maar onze landgenoot is niet de enige die het probleem aankaartte. “Geschrokken dat de matchen van start zijn gegaan. Wat met de gezondheid van de mensen die er hun werk moeten doen, de ballenrapers in het bijzonder? Waar zijn de grenzen?”, zo vroeg de Luxemburgse Mandy Minella zich af, om er enkele uren nadien nog een andere tweet achteraan te gooien. “Ik snap niet waarom er per se vandaag moest gespeeld worden. Je hebt nog een hele zaterdag en zondag om de kwalificaties af te werken. Mocht het echt slecht zijn; we zijn het gewoon om twee matchen per dag te spelen en in het ergste geval kunnen de matchen van de mannen ingekort worden naar drie sets. Er zijn oplossingen!!”, schreef ze ook nog. “Waarom moet er eerst iets ergs gebeuren, alvorens er actie kan worden ondernomen?”, vraagt Elina Svitolina zich dan weer af.

Ook onze reporter in Melbourne stelt vast dat het echt wel problematisch is:

Ook David Goffin deelde via Instagram al een foto van de omstandigheden:

