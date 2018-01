Ook bij de dames grote verrassing: Taiwanese mept het nummer 3 naar huis, ook Bouchard ligt uit het toernooi Redactie

Bron: Belga 0 REUTERS Australian Open Ook voor Garbiñe Muguruza (WTA 3) is de tweede ronde het eindstation geworden van de Australian Open. De 24-jarige Spaanse verloor in twee sets (7-6 (7/1)) en 6-4) van Su-Wei Hsieh (WTA 82) uit Taiwan. De partij duurde net geen twee uur. Ook Eugenie Bouchard mag haar koffers pakken. De Canadese verloor van Simona Halep.

Hsieh kijkt in de derde ronde Agnieszka Radwanska (WTA 28) in de ogen. De 28-jarige Poolse rekende in de tweede ronde af met de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 42). Na twee uur en zeventien minuten gaf het scorebord 2-6, 7-5 en 6-3 aan.

Ook Bouchard mag koffers pakken

Simona Halep (WTA 1) heeft zich dan weer zonder problemen geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De Roemeense klopte in de tweede ronde de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 81) in tweemaal 6-2. De partij duurde een uur en vijf minuten.

De 26-jarige Halep, die in de eerste ronde de Australische Destanee Aiava aan de kant zette, is in Melbourne op jacht naar haar eerste grandslamtitel. Op de Australian Open kwam ze nooit verder dan de kwartfinales. Alleen op Roland Garros bereikte ze twee keer de eindstrijd.

In de derde ronde in Melbourne neemt Halep het op tegen Lauren Davis (WTA 50). De Amerikaanse rekende in drie sets (4-6, 6-0 en 6-0) af met de Duitse Andrea Petkovic (WTA 99).

