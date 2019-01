Onze tennisexpert in Melbourne speelt voor spion en vervult zijn patriottische plicht: “Zonder een greintje scrupules” Filip Dewulf in Australië

Gisteravond trokken we naar een Franse Bistro in het centrum van Melbourne om de innerlijke mens te versterken. Het was echt wel een zuiderburen genegen bistro daar zowat elke ober/garçon Frans sprak. Na een half uurtje stond er ineens een groot gezelschap voor de deur: het gehele Franse Fed Cupteam. Als u weet dat die ploeg over welgeteld 27 dagen de Belgische dames in de ogen kijkt in de Country Hall van Luik dan begrijpt u ook dat wij de oren spitsten en op onze gekende discrete wijze de tafel monsterden.

Met Kristina Mladenovic, Alizé Cornet, Pauline Parmentier en nog enkele juniores had de nieuwe kapitein Julien Benneteau een brede basis uitgenodigd voor het diner. Geen Caroline Garcia, de beste Française, evenwel. Die koos er twee jaar geleden voor haar eigen carrière even voorrang te laten verlenen op het ploegbelang en dat werd haar niet in dank afgenomen door diva Mladenovic, met wie ze ook in het dubbelspel brak trouwens. Het eerste dat wij dan ook richting Belgische kapitein Johan Van Herck doorstuurden was dat ervan Garcia geen spoor te bekennen viel. Onze patriottische plicht was bij deze vervuld. Zonder een greintje scrupules. Zeker niet toen wij te horen kregen dat onze gerechten door ‘een misverstand in de keuken’ drie kwartier vertraging hadden opgelopen en de Fransen ineens voor ons bediend werden. Du jamais vu!

Fan van David Taylor

Elise Mertens heeft eind vorig jaar op vriendelijke wijze afscheid genomen van haar dubbelpartner Demi Schuurs. Ondanks een uiterst succesvolle campagne met onder meer een plaatsje op de Masters in Singapore was het combineren met haar opmars in het enkelspel iets te veel van het goede. Vandaar die beslissing. Sporadisch wil Mertens nog wel eens meedoen , zoals hier in Melbourne waar ze Aryna Sabalenka als dubbelmaatje koos. Hun tegenstreefsters in de eerste ronde? Demi Schuurs en Bethanie Mattek-Sands. Bizar.

Haar coach had natuurlijk ook iets te zeggen in die beslissing om het dubbelspel op een lager pitje te draaien. David Taylor is de nieuwe man aan het stuur en de eerste kennismaking viel bijzonder goed mee. Vlotte prater, no-nonsens en niet gespeend van humor. Over het afbouwen van haar dubbelinvesteringen zei hij bijvoorbeeld: “Elise zou 40 tornooien per jaar willen spelen, enkel en dubbel! Maar dat gaat dus niet.” Taylor, die één van de drie Australiërs is die woont in Liechtenstein, verbleef in december een maand in ons landje en was daar zeer over te spreken. “In Liechtenstein zijn er wel wat meer bergen om naar te kijken maar ik kon in Bree elke dag met mijn fiets naar het werk. Soms als het regende had ik geen goesting maar dan zag ik een achtjarig meisje langsfietsen en kon ik haast niet anders. Het zijn straffe mensen, die Belgen!”

Dat moet u ons niet vertellen natuurlijk. Taylor deed er daarom nog een schepje bovenop: “Voor een klein landje produceren jullie geweldig veel goede tennisser. Jullie hadden al Kim en Justine, nu heb je weer twee toppers (Goffin en Mertens). Jullie hadden ook erg getalenteerde mensen zoals de Rochussen, Xavier (Malisse) en Filip die de halve finale haalde op Roland Garros…”

U begrijpt dat wij een grote fan zijn van David Taylor?