Onze man in Melbourne ziet vandaag ‘interessante’ statistiek op scherm verschijnen over Serena’s dochtertje en haar pop Filip Dewulf in Australië

15 januari 2019

08u09 0 Australian Open Het tennisseizoen is in Melbourne in alle hevigheid van start gegaan met de Australian Open. Filip Dewulf, onze man in Australië, zit op de eerste rij en stuurt dagelijks zijn bevindingen door in een dagboek.

Zelf zijn wij van een jaargang die ervoor zorgt dat de helft van sociale media Chinees is voor ons en we er dus ons Latijn niet meer insteken. We beperken ons tot Facebook, Instagram en Twitter, platformen waartussen we laveren alsof we ons in een Vietnamees mijnenveld wanen. Het levert ons hoongelach van de zoon op, maar als men tegenwoordig de internationale tenniswereld een beetje wil volgen, moet men ook de spelers buiten de baan virtueel op de huid zitten.

Daarstraks maakte Serena Williams gehakt van haar collega-moeder Tatjana Maria en terwijl ze daarmee bezig was, kwam er een ‘interessante’ statistiek op het scherm: op Instagram heeft Olympia, haar mooie dochtertje, 35.000 volgers. QuaiQuai, de pop (!) van Olympia, heeft er 15.700. En Tatjana Maria? Die moet het stellen met 7.652 fans die in haar doen en laten als mama/mens van 31 jaar oud geïnteresseerd zijn. Verschil moet er zijn.

Het virtuele imago van een tennisspeler is meer en meer van belang. Vandaar dat heel wat spelers er heel hard mee bezig zijn om hun volgers waar voor hun geld te bieden. Dominic Thiem heeft zijn eigen YouTube-kanaal, hij werd daar in voorgegaan door de Griekse filosoof en wildbehaarde tiener Stefanos Tsitsipas. Van de week liepen wij over Federation Square, zowat het epicentrum van Melbourne, en wie zagen we daar een beetje ongemakkelijk rondstruinen gevolgd door een kompaan met een camera? Karen Khachanov. Het zou ons dus niet verbazen als de volgende kandidaat voor een eigen tv-leven de jonge Rus gaat worden.

Die aanwezigheid op sociale media heeft voor tennisspelers dubbel belang. Langs de ene kant laten ze hun aanhangers en de sportliefhebbers een niet-tennispersoonlijkheid kennen die in interviews of persconferenties amper aan bod komt. Langs de andere kant kunnen ze daarbij ook hun sponsors en activiteiten naar hartenlust promoten. In New York, tijdens de US Open, is het bijvoorbeeld vaste kost dat de toppers gratis in de hotels logeren als ze toevallig de naam van het onderdak laten vallen op hun kanalen. Discrete maar onbetaalbare reclame voor die hotels. Makkelijk verdiende slaapplaats voor de vedetten.

Sociale media houden echter ook een gevaar in. Er moet omzichtig mee omgesprongen worden. Professioneel als we zijn, waren wij de voorbije jaren volgers van het account van Stephanie Tuccitto, mevrouw Goffin. Vanzelfsprekend ook omdat David af en toe in beeld kwam in de vele filmpjes en foto’s die de bevallige Luikse op Instagram pleurde. Maar de levensstijl die Tuccitto daarbij etaleerde, kwam nogal dicht in de buurt van een WAG – veel feestjes, mooie plaatjes, shopping – en dat stond toch wel een beetje haaks op het eerder discrete en bescheiden imago van haar vriend. In de zomer van vorig jaar ging die account ineens uit de ether. Wij kunnen ons vergissen, maar we denken dat er een verband kan gelegd worden. We hebben evenwel de vraag nog niet durven stellen. Misschien moeten we toch eens via de virtuele weg een poging doen?