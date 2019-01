Onze man in Melbourne ziet hoe zich een nieuw topkoppel vormt in de coulissen van het circuit: “Zo doet die jeugd van tegenwoordig dat” Filip Dewulf in Australië

19 januari 2019

09u36

Australian Open Het tennisseizoen is in Melbourne in alle hevigheid van start gegaan met de Australian Open. Filip Dewulf, onze man in Australië, zit op de eerste rij en stuurt dagelijks zijn bevindingen door in een dagboek.

Kim Clijsters is nog altijd erg geliefd down under. Daarstraks liepen we langs Federation Square waar de hele Australian Open wordt uitgezonden op groot scherm – met mooi gesponsorde ligzetels en al – en de winnares van 2011 kwam net in beeld terwijl ze meedeed aan een wedstrijdje. Ze moest een quizvraag beantwoorden en bij een juist antwoord mocht ze trachten met een service een blik ballen aan de overkant van het net te raken. Clijsters knalde bij de tweede poging het blik de lucht in. Klasse. En dat werd ook opgemerkt door de kleine schare toekijkers in de ligzetels die het op een spontaan applaudisseren zetten.

Clijsters doet hier mee aan het legendentornooi en haar tijdelijk partnerschap met Na Li, de winnares van 2014 en nog zo’n favoriet van de fans, kan niet anders dan een gigantisch succes worden. De Chinese ex-protegé van Carlos Rodriguez maakte naam voor zichzelf met haar titels maar ook met haar onweerstaanbaar gevoel voor humor, waarbij ze haar echtgenoot na zowat elke match liefdevol de mantel uitveegde. Na haar winst in Melbourne vijf jaar geleden bedankte ze hem op gepaste wijze voor zijn aanwezigheid. “Bedankt voor alles. Om met mij te reizen als sparringpartner. Hij zorgt voor mijn drankjes, voor mijn rackets…Bedankt, je bent een toffe gast. En nog iets, je hebt ook veel chance.”

Nieuw topkoppel

Deze week kwam aan het licht dat er een nieuw topkoppel gevormd is in de coulissen van het circuit. Elina Svitolina en Gaël Monfils steken hun liefde ondertussen niet meer onder stoelen of banken – ze creëerden een gezamenlijk Instagram-account, zo doet die jeugd van tegenwoordig dat. Maar toen de lenige Fransman voor het eerst opdook in de box van de Oekraïense, was er toch het nodige gebloos bij Svitolina. Verder dan een “ja, hij zit in mijn box”, kwam ze niet. In de persconferentie achteraf gaf ze dan weer wel zonder blikken of blozen toe dat ze aan het daten waren. De verliefdheid straalt ook af op haar tennis, ze staat in de achtste finale.

Monfils en Svitolina gaan de strijd aan voor de kroon van het best gerangschikte liefdespaar met Dominic Thiem en Kristina Mladenovic. De Oostenrijker en de Française zijn al sinds begin 2017 samen en hun liefde blijft groeien. Met alsmaar meer gemeenschappelijke toernooien op het circuit is het trouwens niet uitgesloten dat er nog meer kruisbestuivingen komen en allianties gevormd gaan worden. Het topkoppel dat eigenlijk alles zo een beetje in gang gestoken heeft, is hier ook aanwezig. Andre Agassi en Steffi Graf, die elkaar leerden kennen op Roland Garros 1999 en twee jaar later trouwden, zijn zeventien jaar later nog steeds een voorbeeld voor de liefdeszoekers op het circuit.

En van Belgische zijde, vraagt u zich misschien af? Wel, Alison Van Uytvanck en Greet Minnen komen nu het meest prominent in beeld, maar wij hoorden toevallig van een andere, ietwat vergeten speelster dat ook zij de liefde op het tennisveld heeft gevonden. Tamaryn Hendler, in een vroeger leven zelfs even lid van het Belgische Fed Cupteam, stapte begin december in het huwelijksbootje met de dubbelspeler Martin Emmrich. De Duitser weet uit welke vijver hij moet vissen, want hij kwam net uit een huwelijk van bijna drie jaar met de Nederlandse Michaelle Krajicek. Emmrich deed zijn aanzoek trouwens op het centercourt van het toernooi van Rosmalen in 2014. Misschien een ideetje voor Monfils morgen nét voor de achtste finale van Svitolina tegen Keys?