Onze man in Melbourne ziet een trotse vader volstrekt afgaan en ontdekt een oneerlijke regel die het tennis zodra zal doen veranderen

Filip Dewulf in Melbourne

20 januari 2019

08u15

Australian Open. Filip Dewulf, onze man in Australië, zit op de eerste rij en stuurt dagelijks zijn bevindingen door in een dagboek.

In het voorbeschouwend programma op de Australische televisie werd er van de week een jongen van vijf (5) jaar opgevoerd die zogezegd quasi zeker de nieuwe Roger Federer ging worden. Het mannetje, twee kontjes groot, was al van kop tot teen gesponsord en zijn vader stond naast hem zo hard te schitteren dat we de kleurenbalans op onze televisie moesten bijstellen. “We weten niet hoe goed hij is omdat hij gewoon geen concurrentie heeft op zijn leeftijd”, toonde de papa van het wereldwonder zich wel erg enthousiast. De kleine zelf kreeg geen twee woorden gezegd en toen hem gevraagd werd dan maar zijn kunnen te tonen sloeg hij zijn eerste vijf ballen prompt in het net. Dat zal hem achteraf waarschijnlijk op een standje en een extra training van de papa hebben komen te staan.

Gevaarlijk en je reinste onzin om zo’n peuter nu al zo’n carrière te voorspellen. Van de meeste juniors die hier mee doen op de Australian Open weet je zelfs niet of ze het ooit gaan maken, terwijl die toch al iets bewezen hebben. Wij gingen daarstraks even de Belgische deelnemers monsteren maar die lieten zwarte zaterdag – Mertens en Goffin naar huis – feilloos overgaan in zielige zondag.

Voor we de rekening van Gauthier Onclin en Louis Herman maken kunnen we niet ontkennen dat wijzelf op de drie grandslamtornooien die we ooit aandeden als junior welgeteld één set wonnen. Een niet ongelooflijk succesvolle carrière bij de jeugd wil dus ook niet alles zeggen. Wij denken anders wel dat de professionele scheidsrechters met het nodige angstzweet de opmars van de Ki Lung Ng uit Hong Kong zullen volgen, niet de makkelijkste naam om uit te spreken. Gelukkig misschien dat de jongeman vandaag zijn eerste ronde verloor tegen de Vietnamees, Phuong Van Nguyen, veel simpeler.

De tijden zijn veranderd en het juniorentennis is ongemeen professioneel geworden. Het is een volwaardig circuit waarbij alle geplogenheden van de grote jongens perfect gekopieerd worden. Jammer dat de jongeren hier niet in hetzelfde gebouw/kleedkamers met de sterren mogen om nog wat meer met hun ogen te kunnen stelen maar vaak, en zeker naarmate het tornooi vordert, wordt hen toch gevraagd Federer en co te helpen opwarmen.

Ook Gauthier Onclin, onze beste Belgische junior, trainde al meermaals met David Goffin. Dat is de beste leerschool. In de tussentijd wordt het juniorentennis vooral gebruikt als laboratorium. Wij schrokken ons een hoedje – en we waren niet de enigen want de mensen naast ons begonnen keihard te roepen dat de opslag ‘let’ was – toen een service de netrand raakte maar de jongens gewoon doorspeelden. Dat wordt waarschijnlijk één van de regels die het snelst zal ingevoerd worden: als de opslag het net raakt wordt die niet herspeeld maar gaat het spel gewoon verder. Niet heel veel op aan te merken maar wel vreemd op het eerste zicht.

Ook raar de invoering van de factor coaching bij de juniors. Spelers mogen tussen de games door zoveel ze willen raad vragen aan hun begeleider die aan de rand van de baan komt staan om hun pupil advies te geven. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat het in 2020 ook bij de grote jongens gaat ingevoerd worden op de Australian Open, al is niet iedereen voorstander. Eens temeer worden de rijke tennislanden hiermee bevoordeeld. Onclin speelde bijvoorbeeld vandaag tegen de Brit Harry Wendelken. Er zat ongeveer een half bataljon begeleiders van de Engelse tennisfederatie in de tribune terwijl de coach van Onclin, Reginald Willems, de prestatie van zijn leven aan het geven was. Hij moest immers zijn tijd verdelen tussen baan vijf (Onclin) en baan dertien (Louis Herman) – de Belgische tennisbond stuurt op zo’n dure reis maar één coach mee voor twee spelers – en kon dus niet overal tegelijk zijn.

Bij de profs zal het niet anders zijn, daar niet alle spelers over het budget beschikken om constant een coach mee te pakken terwijl Federer en co kunnen kiezen uit vaak twee begeleiders om hen bij te staan. Oneerlijk. Maar die vijfjarige uit het tv-programma, die zal waarschijnlijk zijn coaches al klaar hebben…