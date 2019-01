Onze man in Melbourne ziet Alison Van Uytvanck twijfelen, maar niet over één ding Filip Dewulf

12 januari 2019

08u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Australian Open Hittegolf voorspeld de volgende dagen in Melbourne maar toch werd het vandaag ineens heel kil in een gang richting Rod Laver Arena waar Victoria Azarenka en Maria Sharapova elkaar kruisten. Beide voormalige leading ladies van het WTA-circuit gunden elkaar amper een blik. De geruisloze passage stond in schril contrast met het geluid dat ze doorgaans produceren bij een duel op de baan maar het is geweten dat ze niet de grootste vriendinnen zijn. Sharapova is dat eigenlijk met…niemand. “Het is niet omdat je in dezelfde sport speelt dat het betekent dat je vrienden moet zijn met iedereen”, zei Sharapova zes jaar geleden al. Waarvan akte.

Vandaar dat de (tennis)wereld vorige week wel even stopte met draaien toen de Siberische sirene zich oprecht bezorgd toonde om een blessure bij haar opponente Xinyu Wang. In de tweede ronde van het tornooi in Shenzhen ging ze bij de zeventienjarige Chinese op de bank zitten om haar te troosten – Wang won de eerste set waarna ze even later echter krampen kreeg en uiteindelijk bij 2-5 de strijd moest staken – en haar zelfs een mooie toekomst voorspelde. “Als je zo blijft spelen, word je ooit het nummer een van de wereld”, hoorde men Sharapova zeggen.

De cynische oude man in ons dacht meteen dat hier een weloverwogen publiciteitsstunt achter zat. Was Wang misschien lid van hetzelfde managementbureau als de 31-jarige Russin? Had ze enige sympathie voor een veertien jaar jonger meisje dat als één van haar idolen…Maria Sharapova had opgegeven? Of werd de Russische diva dan toch wat milder op haar oude dag? We zullen het eens aan Azarenka vragen. Hier in Melbourne opent Sharapova zondagnacht het tornooi tegen de achttienjarige Harriet Dart. In de derde ronde wacht een clash met Caroline Wozniacki.

Of met Alison Van Uytvanck natuurlijk. Die staat voor de uitdaging van het tornooi om maandag de Deense titelverdedigster aan te pakken in de eerste avondsessie (10h Belgische tijd) van de Australian Open in de Rod Laver Arena. Maar heel overtuigd van die missie was de Grimbergse niet. Er zat nogal wat twijfel in haar discours toen we haar vandaag zagen. Er was die lastige blessure aan haar linkerenkel in Auckland – “Ik heb dezelfde blessure aan mijn rechterenkel gehad, wat uiteindelijk in een operatie resulteerde.” – waardoor de voet aan 80 procent van de mogelijkheden zit, waardoor ze minder matchen dan verwacht in de bagage heeft en dus ook met minder vertrouwen in Melbourne aankwam.

“Wozniacki in de eerste ronde treffen is goed (omdat ook zij nog maar weinig matchritme heeft, red), als je wint”, grinnikte Van Uytvanck. “En niet goed als je verliest.” Tenniswijsheid! Misschien kan Van Uytvanck zich wel optrekken aan de prestaties van haar vriendin Greet Minnen. In Hobart ging die vanuit de kwalificaties naar de kwartfinale en maakte een naam voor zichzelf. “Ik krijg veel vragen over haar. Dat is goed, hè”, lachte ‘Ali’. “Ik heb zoveel stress als zij speelt. Maar ik ben heel fier op haar. Ik wist al wel vanop training wat ze allemaal kon. Ze won ook al enkele sets van mij. Ik weet dat ze de top 100 in zich heeft. Ze had enkel wat tijd nodig. Ik hoop dat ze nu gelanceerd is.” Om dan op een WTA-tornooi tegen elkaar uit te komen? “Dat gaat gebeuren, hè”, glimlachte Van Uytvanck. “Dat gaat geen goede of leuke match worden, het gaat heel raar zijn, maar we proberen daar nu nog niet aan te denken.” Houden zo. Tot dan kan een beetje liefde en warmte op het damescircuit nooit kwaad.