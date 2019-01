Onze man in Melbourne stelt vast dat ‘Happy Slam’ zijn charme verloren heeft: “Ooit toernooi met backpackers en zingende Zweden in tribune, vandaag is elke vierkante meter volgepropt met sponsorstandjes” Filip Dewulf in Australië

16 januari 2019

Australian Open Het tennisseizoen is in Melbourne in alle hevigheid van start gegaan met de Australian Open. Filip Dewulf, onze man in Australië, zit op de eerste rij en stuurt dagelijks zijn bevindingen door in een dagboek.

Zegt de ene tennisspeler: “Heb je gezien dat ze mij morgen op baan 20 hebben geprogrammeerd?” Antwoordt de andere: “Baan 20? Dan heb je nog geluk. Ik sta op 1573!” Een grapje dat de eerste dagen de ronde deed op Melbourne Park. Het gaat hier vanzelfsprekend over de 1573 Arena, tot vorig jaar iets simpeler baan 3 genoemd.

Wie denkt dat het getal een historische datum uit de Australische geschiedenis is, komt bedrogen uit. Pas begin 17de eeuw zette er voor het eerst een ‘buitenlander’ (lees: Nederlander) voet op Australische grond, terwijl Australia Day (26 januari 1788) de aankomst van de eerste vloot Britse migranten in Sydney viert. 1901, toen de Britse kolonies een federatie vormden, wordt gezien als de start van het moderne Australië. Tot zover de geschiedenisles, en dat allemaal maar om te zeggen dat 1573 het merk is van een exclusieve Chinese likeur. Eind vorig jaar tekende Tennis Australia voor een astronomisch bedrag een contract met het Chinese bedrijf Luzou Laojiao en in weerwil mochten die jongens hun naam/getal over heel de site van Melbourne Park plakken.

Het past in de strategie van de slimme marketingkoppen binnen de Australische tennisfederatie om hun vizier op Azië te richten. Sinds enkele jaren wordt de Australian Open als de ‘Grand Slam of Asia-Pacific’ in de markt gezet en dat leverde hen geen windeieren op: vorig jaar zou het toernooi een slordige 200 miljoen euro opgeleverd hebben en de ambitie is om het binnen de drie jaar zelfs naar 315 miljoen euro te brengen. 63 miljoen daarvan gaat naar de spelers, maar die zouden graag een nog groter deel van het (Chinese) koekje hebben.

De laatste vijf jaar is het prijzengeld al met 50 procent gestegen, maar de jongens en meisjes in de arena vinden dat ze het grootste deel van de show verkopen en daar dus ook meer voor mogen gewaardeerd worden. Om even te schetsen hoever ze gekomen zijn: in onze tijd begin jaren ’90 was het een risico om naar down under af te reizen als je niet op de hoofdtabel van de Australian Open stond. In de kwalificaties was er geen prijzengeld en de reis -en hotelonkosten konden alleen maar teruggewonnen worden mits je een plaats in de main draw wist af te dwingen. Vandaag betaalt Tennis Australia een deel van de vliegtuigtickets terug en krijgt de verliezer van de eerste kwalificatieronde 9.000 euro mee naar huis. Dat is al een risicootje waard.

Al dat gegoochel met geld komt wel met een prijs. De ‘Happy Slam’ heeft zijn charme een beetje verloren omdat het zijn ziel heeft verkocht. Ooit was het een toernooi dat gekenmerkt werd door de backpackers en zingende Zweden in de tribunes, door een Players Party met verkleedthema en een algehele zomerse sfeer. Vandaag is elke vierkante meter van de nochtans enorme site volgepropt met sponsorstandjes en geld opbrengende opzetjes. Het kinderdorpje dat enkele jaren geleden een fijn initiatief was om die bengels even wat verpozing van het tennisgeweld te geven, is nu een heus attractiepark met een inkomprijs geworden. Er staan sportfilms, concerten, kook- en yogasessies en zelfs, aaargh, een kampioenschap Fortnite op het programma. Is tennis bijzaak geworden?

We willen niet overkomen als oude knarren die zeggen dat vroeger alles beter was, maar soms zouden we wel graag even terug in de tijd gaan. 1573 misschien?