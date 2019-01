Onze man in Melbourne merkt hommeles binnen Australische tennis op: “Hij denkt alleen aan zichzelf. Was hij eigenlijk niet op pensioen?” Filip Dewulf in Australië

17 januari 2019

07u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Australian Open Hommeles binnen het Australische tennishuishouden. De driedubbele rol van Lleyton Hewitt werd in vraag gesteld door de rebel van dienst.

Het was Bernard Tomic die de opossum de bel aanbond: “Lleyton Hewitt? Niemand vindt hem nog leuk. Ik hoor dat niemand hem nog wil. En was hij eigenlijk niet op pensioen? Waarom speelt hij nog tennis? Waarom speelt hij al die dubbeltornooien nog? Hij denkt alleen maar aan zichzelf en dat is niet goed. Hij doet geen goede job als Davis Cupkapitein en ik hoop dat hij vervangen wordt.”

Voor de goede orde, Tomic is een ongeleid projectiel dat er een gewoonte van gemaakt heeft om zichzelf tegelijkertijd in de spotlights te plaatsen en onmogelijk te maken. Vorig jaar verloor hij in de kwalificaties van de Australian Open en trok dan naar de Zuid-Afrikaanse jungle om er mee te doen aan een BV-programma ‘I’m a Celebrity, get me out of here’. Na enkele dagen vroeg hij om naar huis te mogen omdat hij het toch niet zo fijn vond in het oerwoud. De 26-jarige Australiër met Kroatische roots heeft een waslijst van disputen met zijn tennisfederatie die ervoor zorgde dat sinds vorig jaar alle banden zijn doorgeknipt en hij dus niet meer in aanmerking komt voor steun of wildcards. Dat maakt Tomic nu net zo gevaarlijk. Nu kan hij zeggen wat hij denkt.

Hij heeft ergens wel een puntje. Hewitt nam twee jaar geleden op de Australian Open officieel en emotioneel afscheid van de tour maar speelde in 2018 acht dubbeltornooien en zelfs een Davis Cupduel tegen Oostenrijk (als kapitein!). Ook dit jaar heeft hij met Brisbane, Sydney en de Australian Open alweer een stevige start genomen. Langs de ene kant is het mooi dat hij zijn poulain Alex De Minaur, via dat dubbelspel, zo mee op sleeptouw heeft genomen. Langs de andere kant neemt hij kansen weg van andere, jongere Australiërs om met een wildcard ervaring op te doen op de thuistornooien.

Bovendien krabden wij ons gisteren toch even in het haar toen we Hewitt als begeleider van De Minaur in de box zagen zitten en hij middenin diens match geïnterviewd werd door Channel 9. De voormalige beau van Kim Clijsters werkt natuurlijk ook als (goed betaalde) commentator voor de tv-zender en gaf dus als coach, ex-speler én kapitein commentaar op zijn eigen pupil. Dat zijn iets te veel (achterstevoren opgezette) petjes op zijn hoofd om goed te zijn, niet?

Tomic behoort met Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis tot een trio even getalenteerde als getormenteerde spelers. Op hun best een zegen voor het Australische tennis, op hun slechtst een aanfluiting. Hewitt koos al een paar keer voor andere namen en mindere goden in zijn Davis Cupteam. Jongens als Millman, Ebden en Thompson die fit komen opdagen en hun vel duur verkopen. Iets dat nooit 100 procent zeker is met die andere kerels. Toch kon Kokkinakis er in de halve finale tegen België in Brussel (2017) niet mee lachen dat zijn plaats werd ingenomen door Thompson (die kansloos verloor van Darcis).

Hewitt heeft als vooraanstaande stem in het Australische tennislandschap natuurlijk ook iets te zeggen over de verdeling van de wildcards voor deze Australian Open en dus mocht Kokkinakis via de kwalificaties passeren terwijl minder goed geklasseerde (maar bravere?) jongens als Bolt, Kubler en Polman wel met een vrijkaart naar de main draw mochten. Kokkinakis wist zich uiteindelijk wel door die plaatsingswedstrijden te knokken maar moest in de eerste ronde met een blessure opgeven. Te veel energie verspeeld in de kwalificaties, meende hij zelf.

Hewitt lachte alvast in een exclusief interview met Channel 9 (of wat had u gedacht) de beschuldigingen weg en hoopt waarschijnlijk dat het brandje zal doven zonder blussen. In de Australische zomer is dat evenwel niet zo simpel…