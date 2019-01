Onze man in Melbourne haalde Serena Williams uit haar concentratie en ziet wel degelijk een verschil in coaching tussen vrouwen- en mannencircuit Filip Dewulf in Australië

22 januari 2019

07u39 0 Australian Open Het tennisseizoen is in Melbourne in alle hevigheid van start gegaan met de Australian Open. Filip Dewulf, onze man in Australië, zit op de eerste rij en stuurt dagelijks zijn bevindingen door in een dagboek.

Wij zaten gisteren in de Rod Laver Arena te kijken naar een uitstekende wedstrijd tussen Serena Williams en Simona Halep. Op een onbewaakt ogenblik vermaakten we ons iets te hard volgens de Aziatisch ogende ‘journalist’ voor ons in de perstribune en kregen we een welgemeende ‘Sssst!’ om de oren. Bleek dat de jongeman een fan was van Williams – bij elk gewonnen punt van de Amerikaanse balde hij de vuist alsof hij zelf daar beneden in de arena stond – en vond dat in die spannende fase van de match wij haar met ons getater mogelijk uit haar concentratie zouden halen. Quod non.

Vanzelfsprekend waren wij daar ook aanwezig omdat we Thierry Van Cleemput wilden interpelleren. Die maakte een vrij vlotte overstap van David Goffin (gestopt op zondagmorgen) naar het nummer één van de wereld bij de vrouwen (gestart op maandagmiddag) en dus wilden we hem wel eens bezig zien in zijn nieuwe werkomgeving. Van Cleemput hield zich uiteindelijk lange tijd gedeisd, maar begon naarmate de strijd feller werd wel wat meer de vuist te ballen. Het was nog niet zoals onze Aziatische vriend op de rij voor ons, maar het kon ermee door.

Het is alleszins opvallend hoeveel Belgische coaches aan de (buitenlandse) top van het vrouwencircuit zijn terechtgekomen. Wim Fissette was een voorloper met de begeleiding van Halep, Lisicki, Konta, Kerber en nu voor de tweede keer Victoria Azarenka. Phillipe Dehaes maakte vorig jaar indruk met de wild getalenteerde maar ook erg wispelturige Daria Kasatkina. Carl Maes, die hier met Sorana Cirstea was, houden we voor de gemakkelijkheid nog even buiten deze opsomming omdat het maar om een tijdelijke begeleiding gaat. Simon Goffin is de meest discrete coach van het tot een viertal uitgegroeide kaartclubje en lijkt na een moeilijk 2018 terug op het juiste pad met de sterke Anastasia Pavlyuchenkova. Stiekem hoopten wij op een finale hier op de Australian Open tussen Halep (Van Cleemput, ex-coach van David) en Pavluychenkova (Goffin, broer van David), omdat zoiets wel voor een heel bijzondere insteek zou zorgen, maar daar stak mevrouw Williams dus een stokje voor.

Volgens Van Cleemput is er geen verschil tussen het mannen -en vrouwentennis. “Enkel de psychologische aanpak is anders. Maar ik heb thuis een dochter van zestien, ik heb nergens schrik van”, lachte hij. Op het WTA-circuit mogen de dames wel hun coach op de baan vragen om op momenten van wanhoop of als ze tactisch in de knoop liggen wat advies te ontvangen. Het heeft al voor de nodige polemiek gezorgd: het traditionele deel van het tennispubliek vindt dat het één tegen één is in deze sport en dat speelsters groot genoeg (moeten) zijn om de problemen zelf op te lossen.

Anderen vinden het een meerwaarde om te kunnen inluisteren bij zo’n vaak intieme ontboezemingen en emoties en stippen aan dat in zowat elke sport de coach een volwaardige en voortdurende inbreng heeft in de wedstrijd. Klopt ook. Dehaes maakte vorig jaar furore met zijn interventies op de baan bij Kasatkina en effende daarmee misschien wel een beetje het pad voor meer Belgische coaches op het WTA-circuit. “Ah ja, dat is waar ook”, grinnikte Van Cleemput toen we hem wezen op de mogelijkheid tot coaching. “Ik was eigenlijk geen voorstander. Ik ga dan maar mijn best doen om mijn microfoontje ergens onderweg te verliezen.”

Die hang naar het tonen van zowat alles wat er zich op en naast de baan afspeelt, is misschien wel eigen aan deze tijd, maar gaat soms wel een beetje ver. Novak Djokovic had het gisteren nog over ‘Big Brother’ op de Australian Open waar zowat overal camera’s hangen en elke grappige of dramatische situatie op televisie gesmeten wordt. Vier dagen geleden verloor Petra Martic een hartbrekende wedstrijd (6-7, 6-7) tegen Sloane Stephens. Toen ze na afloop een anoniem hoekje zocht om compleet in te storten, kwam dat live op ESPN waarbij de commentatoren zeiden dat het heel moeilijk was om naar te kijken, terwijl ze het wel lekker uitzonden. Gisteren werd dan weer een buiten zijn zinnen zijnde Pablo Carreno Busta door de gangen gevolgd, waar hij wild om zich heen schopte omdat hij vond dat hij in zijn wedstrijd tegen Kei Nishikori onrecht was aangedaan. Een goedbedoelde boodschap voor Thierry Van Cleemput: troosten of dekking zoeken, in de coaching na de match zit er wel degelijk een verschil tussen het dames- en herencircuit.