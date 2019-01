Onze man in Melbourne denkt dat hij nog net een glimp van de verandering heeft opgevangen Filip Dewulf in Melbourne

23 januari 2019

03u00 0 Australian Open Kim Clijsters zei het eerder deze week al: “De eerste dagen had ik het wel moeilijk om me te oriënteren, het was een doolhof geworden. Zo hard is het hier veranderd.” Melbourne Park blijft inderdaad transformeren in een alsmaar groeiend tennispretpark met de Players Pod, de ovaalvormige structuur aan de ingang van de Rod Laver Arena waar de spelers een prachtig onderdak kregen, als snoepje van het jaar.

Wij, de persjongens, kregen de laatste jaren het gebouw van de Australische tennisfederatie ter onzer beschikking maar nog dit jaar gaat de derde fase van de renovatie van het park van start en zal het laatst rechtstaande gebouw van de oude infrastructuur, het ‘Melbourne Park Function Centre’ vlak naast ons, gesloopt worden en heropgebouwd als het nieuwe mediacentrum.

Als het maar enigszins het niveau haalt van al de nieuwigheden die de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten dan zitten we gebeiteld voor enkele mooie edities.

Dat zal waarschijnlijk ook zo zijn op tennisniveau. Heelder Amazone-wouden aan papier zijn er al geschreven over hoe het verder moet met het mannentennis als de ‘Big Four’ (en Wawrinka en Del Potro) afscheid nemen van het circuit. Stilaan blijkt dat de tenniswereld die aardverschuiving heel waarschijnlijk wel zal overleven.

Stefanos Tsitsipas ontpopte zich hier al als de posterboy van de nieuwe generatie, Sascha Zverev was al eerder opgevallen met zijn tennis en persoonlijkheid. Frances Tiafoe liet zich kennen als een attractieve tennisser die ook nog eens leuk uit de hoek kan komen. “Ik wist dat als hij met zijn forehand het gebeuren zou controleren dat ik dan een kip op de barbecue zou worden”, zei hij na zijn wedstrijd tegen Rafael Nadal. Met ook nog Denis Shapovalov, Alex De Minaur, Hyeong Chung, Borna Coric en Daniil Medvedev gaat het zowel op als naast de baan sowieso een leutige bedoening worden.

De opmars en doorbraak van die jonge snaken maakt wel dat de tussengeneratie min of meer tussen de plooien zal vallen. Marin Cilic, Kei Nishikori, Dominic Thiem, Milos Raonic, Grigor Dimitrov en David Goffin zouden goed kunnen achterblijven met welgeteld één grandslamtitel (Cilic op de U.S. Open 2014) en enkele finales, wat toch wat magertjes oogt ten overstaan van hun kwaliteiten.

Bovendien zouden ze ook qua ‘swagger’ wel eens snel voorbijgestoken kunnen worden door Tsitsipas en co. Terwijl de generatie Federer en Nadal gekend werd door hun groot wederzijds respect, viel de generatie Goffin op door de discretie en bescheidenheid terwijl de nieuwe garde met een heel eigentijds ‘parler’ en houding naar voren komt.

Ze omhelzen sociale media en gebruiken het om hun persoonlijkheid te laten schitteren. Na zijn overwinning op Bautista Agut gisteren riep Tsitsipas op om massaal op zijn YouTube-kanaal in te schrijven, enkele uren later had hij 30.000 nieuwe volgers. Het gaat dus heel snel voor die nieuwe generatie.

Over twee jaar, als wij in het nieuwe perscentrum zitten, zullen we weten of de ‘Next Gen’ misschien wel eenzelfde impact zou kunnen hebben als de redelijk goddelijk acterende Federer en Nadal.

Ondertussen kijken wij met een ietwat wrang gevoel uit naar de verandering die ons de volgende 24 uur te wachten staat: van Australië naar België en van 30 naar 0 graden. Onze persoonlijkheid is daar niet helemaal klaar voor, vrezen we.