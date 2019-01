Onze man in Australië tackelt depressie, maar ziet hoe landgenote met gevoelens worstelt en net niet in tranen uitbarst



Filip Dewulf

14 januari 2019

07u16 0 Australian Open Het tennisseizoen is in Melbourne in alle hevigheid van start gegaan met de Australian Open. Filip Dewulf, onze man in Australië, zit op de eerste rij en zag vannacht zowel een festival als de pijnlijke exit van Ysaline Bonaventure.

Zondagavond voor de echte start van de Australian Open hadden we nog even een moment van verpozing nodig en dat vonden we op de Festival Ground. Daar treden elke dag grote (Bastille! Angus & Julia Stone!) en minder grote bands op voor het tennispubliek dat, euh, even iets anders zou willen zien dan een geel balletje en enkele bezwete lijven. Het past binnen het alsmaar uitbreidende kader van dit grandslamtornooi dat tegelijk een mondiaal topsportevenement, een circus, een kindercrèche, een eetfestijn en dus ook een muziekfestival is.

Bij het binnenkomen van de middelgrote – denk aan Rock Herk – kleurrijk ingerichte festivalsite werd ons meteen een blauw armbandje in de hand gedrukt. ‘Tackling anxiety and depression’ (Tackel angst en depressie) stond erop te lezen. Beetje vreemde omgeving om dat beladen onderwerp meer bespreekbaar te maken. Vooral omdat op de achtergrond de Australische groep ‘Mental as anything’ aan het spelen was (bekend van enkele hitjes midden jaren ’80) maar wij stelden ons niet meer vragen en dronken een biertje van 9,90 Australische dollars (6 euro). Van zo’n prijzen zou je anders wel neerslachtig worden.

100 meter verder, op de site van de Australian Open, gaan de emoties natuurlijk wel op een rollercoaster die niet alleen omhoog gaat. We zagen het vandaag nog in de wedstrijd tussen Ysaline Bonaventure en Sachia Vickery. De Luikse ging als een tgv van start en won makkelijk de eerste set. Vickery gaf toen al de indruk dat ze last had van blessures, de hitte, zichzelf – Faalangst? Een depressie? – en worstelde met een hele hoop gevoelens. Bleek dat ze (deels) een showtje opvoerde. De kinesist kwam op de baan, Vickery begon enorm veel tijd te nemen tijdens de punten, discussieerde met de scheidsrechter, gebruikte alle trukken van de foor en kreeg zo ook de aandacht van Bonaventure. De perfect Hollands sprekende Waalse kreeg het op haar heupen en liet zich uit de match halen door haar clevere (?) tegenstandster.

Eind derde set en nadat ze nog een hele hoop kansen verkwanselde begon de nervositeit en het negativisme bij Bonaventure, ondanks de steun en aanwezigheid van Steve Darcis in de tribune, de bovenhand te nemen. Emoties gingen alle kanten op, er werd geroepen en getierd, rackets vlogen alle kanten op en het tennis was niet onmiddellijk hoogstaand te noemen. Bonaventure was compleet verlamd en sloeg bij 4-4 vier returns fout. Eén game later was het over en uit. Bij haar eerste grandslamdeelname (op de hoofdtabel) zo’n unieke kans laten liggen – in de tweede ronde had ze niet reekshoofd Goerges tegenover zich gekregen maar de even onervaren Collins – is moeilijk om weg te slikken.

Topsport is keihard. Terwijl je buur euforisch zijn zege zit te vieren voel jij je na zo’n wedstrijd verschrikkelijk eenzaam in een overvolle kleedkamer. Tijdens haar hele persconferentie moest Bonaventure op haar tanden bijten om niet in tranen uit te barsten. We voelden met haar mee. Gevraagd of ze al hulp had gezocht om haar stress op de baan beter te kanaliseren zei Bonaventure dat ze reeds alle mentale coaches in Holland en België had bezocht maar dat zij het nog altijd zelf moest doen op het terrein. Zo is het maar net.

Wij kwamen emotioneel dus niet geheel ongeschonden uit die eerste Belgische wedstrijd op de Australian Open. Gelukkig kunnen wij rekenen op één remedie: vanaf vandaag begint de Happy Hour in de persbar.