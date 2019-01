Onze man in Australië heeft een idee voor ‘bad boy’ Tomic, die het lelijk aan de stok heeft met voormalige verloofde van Kim Clijsters Filip Dewulf

18 januari 2019

06u48 0 Australian Open Het tennisseizoen is in Melbourne in alle hevigheid van start gegaan met de Australian Open. Filip Dewulf, onze man in Australië, zit op de eerste rij en stuurt dagelijks zijn bevindingen door in een dagboek.

Beestenboel hier in het epicentrum van het Australische tennis. En dan hebben we het niet over de opvoering van een resem vreemde vogels – The Kookaburra (lachvogel)! The Tawney Frogmouth (uilnachtzwaluw)! – in de persruimte van de Rod Laver Arena maar wel over de lelijke saga tussen Davis Cupkapitein Lleyton Hewitt en speler Bernard Tomic.

Na de uithaal van het voormalige supertalent – Tomic won op zijn vijftiende de juniorentitel op de Australian Open – was de beurt aan de voormalige verloofde van Kim Clijsters om zijn verhaal te doen. Na zijn eerste ronde in het dubbelspel zei Hewitt dat hij door Tomic gechanteerd werd voor wildcards en dat hij en zijn familie fysiek bedreigd werden door de Kroatische Australiër. Onwaarschijnlijk. “Maar het is maar één clown die een onnozele reactie geeft”, voegde Hewitt daar aan toe. “Tegelijkertijd hebben we enkele bijzondere spelers die momenteel uitzonderlijke dingen doen. Ik wil de spotlights daar niet van wegnemen.”

Het moet gezegd dat het Australische tennis herleeft met de negentienjarige De Minaur – vandaag aan het werk tegen Rafael Nadal –, de even oude Alexei Popyrin – gewonnen tegen Dominic Thiem in de tweede ronde – en de 26-jarige Alex Bolt die zich dankzij een zege op Gilles Simon voor het eerst plaatste voor de derde ronde van een grandslamtornooi.

De linkshandige, gebleekte Bolt sleept een opmerkelijk carrièreplanning met zich mee. Nadat hij enkele jaren van het profbestaan had geproefd, nam hij halfweg 2016 een break. De sleur van het circuitleven op de lagere echelons was hem te veel geworden en hij ging aan het werk als bouwvakker met als specialiteit het plaatsen van hekken. Hij deed dat in zijn geboortedorp Murray Bridge, in de buurt van Adelaide.

“Maar ik vond er maar niets aan”, zei Bolt. “Ik had wel een voorproefje gekregen van hoe het er in de ‘echte wereld’ aan toegaat.” Na twee à drie maanden begon de tennismicrobe weer te kriebelen. “Het gevoel werd groter en groter tot ik wist dat ik een comeback moest maken.” Dat deed hij begin 2017, daarbij geholpen door Tennis Australia die hem een wildcard voor de kwalificaties toeschoof. Bolt profiteerde ervan om zich te plaatsen voor de hoofdtabel. Hij verloor in de eerste ronde dat jaar, maar in het hoofd zat het weer helemaal goed en zijn carrière was opnieuw gelanceerd. Deze week beleeft hij met zijn derde ronde (tegen Sascha Zverev) een voorlopig hoogtepunt.

Het lijkt wel een Australische gewoonte om een tijdje afscheid te nemen van het circuit en dan sterker terug te keren. Ashleigh Barty het mooiste voorbeeld. De zalig tennissende Ash zette eind 2014 haar loopbaan ‘on hold’ omdat ze de druk en verwachtingen niet meer aankon. De multigetalenteerde Barty werd maar meteen lid van een cricketteam in de hoogste damesafdeling maar begin 2016, net voor ze 20 jaar werd, stond ze toch terug op de tennisbaan. Vandaag staat Barty in de vierde ronde van de Australian Open, waarin ze het opneemt tegen Sharapova of Wozniacki, en is een outsider voor de titel hier. Van een ommekeer gesproken.

Misschien is het wel een ideetje voor Bernard Tomic? Ga even hekken plaatsen, Bernie!