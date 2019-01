Onze man fileert: Zorgen Nadal en Djokovic voor nieuw “duel der giganten”? Filip Dewulf

27 januari 2019

09u00 0 Australian Open Novak Djokovic maakte in zijn 83 minuten durende verwoesting (6-0, 6-2, 6-2) van Lucas Pouille (ATP 31) zo nodig nog meer indruk dan Rafael Nadal in zijn halve finale een dag eerder. De finale morgenvroeg, hun 53ste onderlinge duel, kondigt zich dan ook aan als een kaskraker. Leuke bijkomstigheid is dat beide heren allebei voor een record spelen: als Djokovic wint, dan zal dat zijn zevende Australian Open-titel zijn, als Nadal zegeviert, heeft hij (net als Rod Laver en Roy Emerson) alle grandslamtoernooien minstens twee keer gewonnen. Spanning troef dus en als het nog maar een beetje lijkt op hun vorige grandslamduels, dan worden de toeschouwers de grote winnaars.

Kwartfinale Roland Garros 2006: winst Nadal na 6-4, 6-4 en opgave

Hun eerste clash

Hun allereerste wedstrijd op het hoogste niveau was meteen een kwartfinale op een grandslamtoernooi. Door een rugblessure moest de 19-jarige Serviër na twee sets de handdoek gooien, maar toen al toonde Djokovic zich ook naast de baan zelfbewust. "Ik had vandaag kunnen winnen", zei hij. "Ik denk niet dat Nadal onverslaanbaar is op gravel. Ik had de match onder controle. Het eindigde alleen niet zoals ik gewild had." Nadal, die enkele dagen later zijn tweede Roland Garros-titel mocht vieren, was niet onder de indruk: "Zei hij dat hij de wedstrijd onder controle had totdat zijn rugprobleem opspeelde? Kreeg hij zijn probleem in het eerste game dan?"

