Ontgoocheling maakt plaats voor trots in tennisclub Elise Mertens: "Ze heeft Hamont écht op de kaart gezet" Birger Vandael

25 januari 2018

07u02 0 Australian Open Een tachtigtal supporters hebben vannacht de wedstrijd van Elise Mertens live gevolgd in de tennisclub van Hamont. Op de plaats waar de lokale volksheldin ooit haar eerste balletjes sloeg, leefden haar fans nu intens mee met de wedstrijd. "Ze heeft Hamont écht op de kaart gezet, we zijn vertrokken voor een hele periode", vertelt voorzitter van de club Jean-Paul De Graaf.

Aanvankelijk kwam iedereen met behoorlijk kleine oogjes binnen omstreeks 4 uur. Toen de wedstrijd één keer begon, groeide de sfeer meteen. Daar hadden de ruim honderd koffies die werden verkocht, zeker een aandeel in. Een paar enkelingen kozen voor een zwaarder ontbijt en bestelden een Leffe of een pintje. "En of het smaakt", lachte men aan de toog. "Wij tennissen hier zelf ook en kennen Elise. Straks moeten we naar school, maar nu zijn we eigenlijk helemaal niet moe. Het zal wel lukken om de hele dag wakker te blijven", lachen Freya, An en Lonne, die in het vierde middelbaar les volgen.

Waar is dat feestje?

Halverwege de tweede set sloop de teleurstelling zachtjesaan in de zaal, maar toen de strijdvaardige Elise plots een ommekeer leek te realiseren, bereikte de sfeer een hoogtepunt. "Waar is dat feestje?", klonk het bij enkele uitgelaten fans. Helaas heeft het niet mogen zijn, maar al snel na de wedstrijd maakte ontgoocheling plaats voor trots. "Ze heeft wel een paar kansen gehad en ik denk dat ze 80 procent kans had op de finale als ze de tweede set wel gewonnen had", stelt De Graaf. "Hoe dan ook is het een succes geweest. We zijn heel erg trots en het vuur is hier aangewakkerd. Elise weet nu dat ze iedereen in de wereld aan kan en heeft nog veel groeimarge."

De tennisclub zal met enkele bussen Elise ontvangen in Zaventem. Volgende week wordt Elise gehuldigd in de stad en dat zal vermoedelijk in De Posthoorn gebeuren. "We gaan dit in samenspraak met de familie organiseren, maar weten ook dat dit nog maar het begin is. Hopelijk staan we hier ooit opnieuw voor een finale", onderstreept burgemeester Theo Schuurmans (CD&V).